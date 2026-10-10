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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

ادامه بارندگی در مناطق شمالی و شرقی آذربایجان‌شرقی

ادامه بارندگی در مناطق شمالی و شرقی آذربایجان‌شرقی

تبریز- کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از تداوم بارش باران در نیمه شمالی و شرقی استان طی امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده روز شنبه با بیان اینکه سامانه بارشی اواخر امروز از جو استان خارج می شود، افزود: طی روزهای گذشته اکثر شهرهای استان شاهد بارش باران بودند و بیشترین بارش در روز گذشته از شبستر به میزان ۶ میلی متر گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه فردا جوی به نسبت پایدار در استان حاکم می شود و در برخی مناطق هوا نیمی ابری و ابری خواهد بود، اظهار کرد: از روز دوشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد جو استان می شود و صدور هشدار هواشناسی سطح زرد دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تغییرات دمایی استان، گفت: با خروج سامانه بارشی از جو استان، از فردا حداکثر دمای هوا یک تا ۲ درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

اصغرزاده، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته سراب با حداقل دمای چهار درجه، خنک ترین و جلفا با حداکثر دمای ۲۷ درجه، گرمترین شهرهای استان بودند و دمای هوای تبریز در این بازه زمانی در گرمترین زمان به ۲۳ و در خنک ترین زمان به ۱۱ درجه سانتی گراد رسید.

وی یادآور شد: دمای فعلی تبریز ۱۶ درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش یافته است.

کد مطلب 6973122

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