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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۸

بارش‌های رگباری شمال و شرق آذربایجان‌شرقی را فرا می‌گیرد

بارش‌های رگباری شمال و شرق آذربایجان‌شرقی را فرا می‌گیرد

تبریز- کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از تداوم فعالیت سامانه بارشی و وقوع رگبار باران و تگرگ در نواحی شمالی و شرقی استان طی امروز و فردا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نریمان، روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا شب شنبه ادامه خواهد داشت، افزود: این شرایط جوی به ویژه شهرهای اهر، بستان اباد، خداآفرین، سراب، کلیبر و ورزقان را تحت پوشش قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه عمده فعالیت این سامانه بارشی در روز شنبه در منطقه ارسباران است، اظهار کرد: همچنین فعالیت این سامانه موجب وزش باد گاهی به صورت شدید و کاهش نسبی دما در این مناطق می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از روز یکشنبه جوی به نسبت پایدار در استان حاکم می شود و هوای برخی مناطق نواحی شمالی و شرقی استان نیمه ابری و گاهی با وزش باد ملایم خواهد بود.

نریمان، با بیان اینکه طی این مدت تغییرات دمایی قابل ملاحظه ای روی نمی دهد، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته جلفا با حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتی گراد، گرمترین و سراب و ورزقان با حداقل دمای هفت درجه خنک ترین شهرهای استان بودند.

وی یادآور شد: دمای هوای تبریز در این بازه زمانی و در گرمترین زمان به ۳۲ و در خنک ترین زمان به ۱۳ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی (۸:۳۰) این شهر ۲۳ درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه گرمتر شده است.

کد مطلب 6950431

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