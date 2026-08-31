هشدار بارش تگرگ و آبگرفتگی معابر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نریمان روز دوشنبه با اشاره به ورود سامانه بارشی و کاهش دمای هوای تبریز و سایر شهرهای استان از روز گذشته افزود: برای آگاهی مردم از این وضعیت جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است و موجب افزایش ابر، بارش رگبار باران، غرش و برخورد آذرخش می‌شود.

وی اعلام کرد: با توجه به شرایط فصلی و محلی احتمال تشدید ناپایداری ها، آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان آب، وزش باد گاهی به نسبت شدید و خسارت به سازه‌های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه‌ها وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تغییرات دمایی در استان گفت: امروز و فردا دمای هوای استان ۲ تا پنج درجه سانتیگراد خنک‌تر می‌شود و از روز چهارشنبه شاهد افزایش نسبی دما در استان خواهیم شد.

نریمان ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته چاراویماق و تیکمه داش با حداقل دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و آذرشهر با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین شهرهای استان بودند.