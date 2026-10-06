مونتلا در ترکیه به آخر خط رسید؟!

به گزارش خبرنگار مهر، شکست ۳ بر یک تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل ایتالیا در لیگ ملت‌های اروپا، فشارها روی وینچنزو مونتلا را به اوج رسانده است. سرمربی ایتالیایی که پس از صعود تاریخی ترکیه به جام جهانی، حالا با چهار شکست متوالی در لیگ ملت‌ها روبه‌رو شده است.

ترکیه در چهار مسابقه اخیر خود در این رقابت‌ها برابر فرانسه، ایتالیا، بلژیک و دوباره ایتالیا شکست خورده و در این ۴ بازی ۱۱ گل دریافت کرده است. شاگردان مونتلا در آخرین دیدار نیز شب گذشته در بولونیا ابتدا با گل اسکاماکا عقب افتادند، با گل آرال شیمشیر به بازی برگشتند اما در نهایت با گل‌های کالافیوری و پیو اسپوزیتو ۳ بر یک مغلوب شدند.

این نتایج در حالی رقم خورده که پیش از دیدار با ایتالیا نیز بخش قابل توجهی از هواداران ترکیه خواستار کناره‌گیری مونتلا شده بودند و رسانه‌های این کشور فشار زیادی به سرمربی تیم ملی وارد کرده‌اند.

مونتلا حالا در شرایطی قرار گرفته که روند نتایج تیمش، آینده او روی نیمکت ترکیه را با ابهام جدی مواجه کرده است؛ اتفاقی عجیب برای مربی‌ای که تنها چند ماه قبل، ترکیه را پس از ۲۴ سال به جام جهانی رساند.

۷ بازی اخیر ترکیه در همه رقابت‌ها:

❌ ۲-۰ استرالیا

❌ ۱-۰ پاراگوئه

✅ ۳-۲ آمریکا

❌ ۱-۰ فرانسه

❌ ۴-۱ ایتالیا

❌ ۳-۰ بلژیک

❌ ۳-۱ ایتالیا

مونتلا حالا در آستانه یکی از سخت‌ترین مقاطع دوران مربیگری خود در ترکیه قرار گرفته و باید دید فدراسیون این کشور تا چه زمانی به سرمربی ایتالیایی اعتماد خواهد کرد.