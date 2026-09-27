سایه جنگ ایران بر ورزش خلیج فارس؛ نگرانی اعراب از تبعات امنیتی و مالی

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۲۰۰ روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان با تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار میگذرد؛ جنگی که در پی پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دامنه پیامدهای آن به دیگر کشورهای منطقه نیز کشیده شده است.
در این میان، کشورهای عربی بهویژه کشورهای حوزه خلیج فارس با نگرانیهای امنیتی و پیامدهای منفی اقتصادی و مالی ناشی از شرایط جدید منطقه مواجه شدهاند و بخشهایی از فعالیتهای ورزشی و اقتصادی آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
نشریه «اتلتیک» در گزارشی به بررسی تاثیر جنگ بر ورزش کشورهای خاورمیانه به خصوص حوزه خلیج فارس پرداخته است.
در گزارش این نشریه آمده است: ورزش شاید در مقایسه با سایر پیامدهای این درگیری، در فهرست اولویتها قرار نداشته باشد، اما تردیدی نیست که از تبعات آن تأثیر پذیرفته است. گروه «فرمول یک» مجبور شد دو گرندپری بحرین و عربستان سعودی را لغو کند و دیدار «فینالیسیما» بین تیم های فوتبال آرژانتین قهرمان جهان در سال ۲۰۲۲، و اسپانیا قهرمان اروپا که قرار بود در دوحه برگزار شود نیز لغو شد.
با ادامه درگیریها و نبود نشانهای از پایان آن، همچنان درباره برگزاری چندین رویداد مهم ورزشی که قرار است در ماههای پایانی سال برگزار شوند، ابهام وجود دارد؛ از جمله مسابقات دیگر فرمول یک، تورهای دوچرخهسواری، رقابتهای SailGP (قایقرانی بادبانی)، دیدارهای فوتبال و بوکس و همچنین مسابقات گلف و تنیس.
فرمول یک
فرمول یک قرار است فصل خود را با برگزاری دو مسابقه متوالی در خاورمیانه به پایان برساند؛ گرندپری قطر در ۲۹ نوامبر و گرندپری ابوظبی در ۶ دسامبر. این رقابتها پیش از این نیز با لغو مسابقات برنامهریزیشده در بحرین و عربستان سعودی در ماه آوریل مواجه شده بودند. با این حال، در حال حاضر برنامه همچنان برگزاری گرندپریهای قطر و ابوظبی است.
فرمول یک برای تصمیمگیری درباره سفر به منطقه و برگزاری این مسابقات، ارتباط نزدیکی با مقامهای کشورهای منطقه دارد. «استفانو دومنیکالی» مدیرعامل فرمول یک، در ماه اوت گفته بود انتظار دارد تصمیم نهایی درباره برگزاری این مسابقات تا اواسط سپتامبر گرفته شود اما این زمان اکنون به اواسط اکتبر موکول شده است. اواسط اکتبر آخرین مهلتی خواهد بود که تیمها برای برنامهریزی امور لجستیکی و حمل تجهیزات مورد نیاز برای پایان فصل در اختیار دارند.
قطر و ابوظبی از پردرآمدترین مسابقات فرمول یک محسوب میشوند و هر یک سالانه بیش از ۵۰ میلیون دلار حق میزبانی پرداخت میکنند. حذف این دو مسابقه از تقویم نهتنها به منابع مالی خود فرمول یک آسیب میزند، بلکه بر درآمد تیمها نیز تأثیر خواهد گذاشت؛ چرا که پرداختهای مربوط به جوایز تیمها مستقیماً به درآمدهای فرمول یک وابسته است.
با این حال، فرمول یک در صورت ناتوانی در برگزاری مسابقات خاورمیانه، یک گزینه جایگزین نیز در نظر گرفته است. پیست ایمولا در ایتالیا که از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ میزبان گرندپری امیلیا رومانیا بود و پس از آن از تقویم کنار گذاشته شد، در حالت آمادهباش قرار گرفته تا در صورت نیاز به تقویم بازگردد.
هیئت گردشگری ابوظبی نیز ماه گذشته با انتشار بیانیهای بار دیگر تأکید کرد که این مسابقه طبق برنامه برگزار خواهد شد. قرار داشتن ایمولا در حالت آمادهباش، نشاندهنده این احتمال است که بازگشت فرمول یک به خاورمیانه ممکن است امکانپذیر نباشد. به همین دلیل، فرمول یک در سه هفته آینده تحولات منطقه و هر اتفاقی را که بتواند بر تصمیم نهایی تأثیر بگذارد، با دقت دنبال خواهد کرد. با این حال، در حال حاضر برنامه رسمی همچنان برگزاری مسابقات قطر و ابوظبی است.
گلف
جنگ علیه ایران همچنین ممکن است بر یکی از مهمترین مسابقات پایان فصل گلف تأثیر بگذارد. چهار تورنمنت بزرگ گلف هر سال بین ماههای آوریل تا ژوئیه برگزار میشوند و مهمترین بخش تقویم این رشته را تشکیل میدهند. با این حال، مرحله پایانی رقابتهای «ریس تو دبی» در تور جهانی DP که در طول سال برگزار میشود و در هفته دوم نوامبر در خاورمیانه به پایان میرسد نیز از نظر مالی اهمیت زیادی دارد.
مت فیتزپاتریک، قهرمان دوره گذشته این رقابتها، سال گذشته سه میلیون دلار جایزه دریافت کرد. مسئولان تور جهانی DP همچنان شرایط را زیر نظر دارند و میگویند قصد دارند مسابقات محبوب «تور قهرمانی» را در محل فعلی خود در دبی برگزار کنند، اما برخی بازیکنان از جمله فیتزپاتریک نگرانی خود را درباره شرایط منطقه مطرح کردهاند.
فیتزپاتریک هفته گذشته در جریان مسابقات BMW PGA Championship به خبرنگاران گفت: با شرایطی که اکنون وجود دارد، باید بگویم چندان احساس راحتی نمیکنم.
سخنگوی تور جهانی DP گفت: قصد ما این است که مسابقات قهرمانی ابوظبی و قهرمانی تور جهانی DP را طبق برنامه در ماه نوامبر برگزار کنیم، اما همچنان شرایط را زیر نظر داریم و از مشاوران بینالمللی سفر خود نیز مشورت میگیریم.
بوکس
مهمترین رویدادی که ممکن است تحت تأثیر شرایط قرار بگیرد مبارزه ۳۱ اکتبر بین کانلو آلوارز، بوکسور سرشناس مکزیکی و کریستین امبیلی، بوکسور فرانسوی-کامرونی، برای عنوان قهرمانی جهان فوقمیانوزن شورای جهانی بوکس (WBC) است.
آلوارز خود را برای این مبارزه در یک سالن ورزشی در اسپانیا آماده میکند همان سالنی که الکساندر اوسیک، قهرمان سابق سنگینوزن جهان، از زمان حمله روسیه به کشورش اوکراین در آن تمرین کرده است.
آلوارز تصمیم گرفته تمرینات خود را در اسپانیا دنبال کند تا نسبت به مکزیک یا کالیفرنیا به منطقه زمانی عربستان سعودی نزدیکتر باشد. او در این اردو زیر نظر ادی رینوسو مربی خود تمرین میکند.
در حال حاضر برنامه برگزاری مبارزه در ریاض است، اما منابعی که با «اتلتیک» صحبت کردهاند و به دلیل حساسیت شرایط خواستهاند نامشان فاش نشود، گفتهاند در صورت تشدید درگیریهای جاری، جده که در فاصله ۵۳۰ مایلی غرب ریاض و در ساحل دریای سرخ قرار دارد میتواند گزینه جایگزین باشد.
عربستان سعودی از طریق گروه سرگرمی «سلا» و پروژه «ریاض سیزن» تأمین مالی این مبارزه را برعهده دارد و به همین دلیل تمایلی ندارد این مسابقه از عربستان خارج شود. این مبارزه پیش از این نیز یک ماه از تاریخ اولیه خود، یعنی ۱۲ سپتامبر، عقب افتاده است.
در روزهای اخیر گمانهزنیهایی درباره انتقال مسابقه به لاسوگاس مطرح شده، اما اگرچه این گزینه بهطور کامل منتفی نشده، در حال حاضر چنین برنامهای وجود ندارد.
با وجود این، برگزاری این رویداد همچنان با ابهامهایی همراه است. هنوز هیچ مبارزهای برای بخش اصلی برنامه پیش از مبارزه اصلی اعلام نشده و آلوارز و امبیلی نیز از زمان برگزاری نشست خبری در مصر در ماه مه، فعالیت تبلیغاتی گستردهای برای این مبارزه نداشتهاند.
دوچرخهسواری
دوچرخهسواری در خاورمیانه سه مسابقه دارد که احتمالاً بهزودی تعداد آنها به چهار رقابت خواهد رسید. تور العلا عربستان که در ماه ژانویه برگزار میشود و توسط سازمان ورزشی آموری (ASO)، برگزارکننده تور دو فرانس سازماندهی میشود، طبق گفته یکی از منابع، با خطر لغو یا تغییر وضعیت مواجه است.
سخنگوی ASO گفت: «گفتگوها همچنان ادامه دارد. در حال حاضر چیزی برای اعلام در این زمینه وجود ندارد. ASO همچنین برگزارکننده تور عمان در ماه فوریه است، اما هنوز خبری درباره آینده این مسابقه منتشر نشده است.
مهمترین مسابقه دوچرخهسواری منطقه، تور امارات است که همزمان دومین مسابقه مرحلهای فصل در سطح تور جهانی محسوب میشود. این مسابقه توسط شرکت RCS، برگزارکننده جیرو دیتالیا سازماندهی میشود، اما این شرکت به پرسش «اتلتیک» درباره شرایط مسابقه پاسخ نداد.
در نهایت، برنامههایی برای بازگشت تور قطر در دست انجام است؛ مسابقهای که آخرین بار در سال ۲۰۱۶ برگزار شد.
سخنگوی این مسابقه گفت: برای صحبت درباره آن هنوز زود است؛ پنج ماه تا زمان برگزاری باقی مانده است. تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که قطر میخواهد تور خود را دوباره به تقویم اتحادیه جهانی دوچرخهسواری (UCI) بازگرداند.
در کنار وضعیت مسابقات، درباره تیمهایی که به منابع مالی خاورمیانه متکی هستند نیز پرسشهایی وجود دارد. ثروتمندترین و برجستهترین تیم دوچرخهسواری جهان، تیم «یوایای تیم امارات-ایکسآرجی» است که بودجه آن از سوی دولت تأمین میشود.
بودجه سالانه این تیم حدود ۶۰ میلیون یورو گزارش شده است؛ رقمی که بیش از دو برابر میانگین بودجه ۲۸ میلیون یورویی ۱۷ تیم دیگر حاضر در تور جهانی UCI است.
حدود یکششم کل هزینههای تیم امارات صرف تادی پوگاچار ستاره اسلوونیایی این تیم میشود دوچرخهسواری که پنج بار قهرمان تور دو فرانس شده و از سوی بسیاری بهعنوان بزرگترین دوچرخهسوار تاریخ شناخته میشود. با توجه به موفقیتهای مستمر و شهرت پوگاچار، بسیار بعید تلقی میشود که تیم امارات حمایت مالی خود از این تیم را که از سال ۲۰۱۷ پشتیبان آن بوده است، متوقف کند.
شرایط برای دیگر تیم منطقه خلیج فارس، «بحرین-ویکتوریوس»، اندکی نامشخصتر است. این تیم که عملاً پروژهای مورد علاقه شاهزاده ناصر بن حمد آل خلیفه، یکی از اعضای خاندان سلطنتی بحرین، محسوب میشود، از سال ۲۰۱۷ با حمایت مالی بحرین فعالیت میکند.
در آغاز جنگ علیه ایران، پرداخت دستمزد دوچرخهسواران و کارکنان تیم به مدت دو هفته به تعویق افتاد؛ موضوعی که خود تیم آن را ناشی از «مسائل جزئی اداری» اعلام کرد.
فوتبال
با وجود ادامه درگیریها در خاورمیانه، فوتبال همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. «جیانی اینفانتینو» رئیس فیفا، روز چهارشنبه اول مهر به جده عربستان سفر کرد تا از نزدیک دیدار تیم ملی این کشور برابر کویت در رقابتهای جام کشورهای عربی خلیج فارس را تماشا کند.
دیگر کشورهای حاضر در جام کشورهای عربی خلیج فارس عبارتند از امارات، عراق، یمن، بحرین، قطر و عمان. با این حال، یکی از تورنمنتهایی که از درگیریهای جاری تأثیر پذیرفته، لیگ نخبگان آسیا است.
دو تیم ایرانی استقلال و تراکتور مجبور شدهاند دیدارهای خود برابر تیمهای قطری و اماراتی را در زمینهای بیطرف برگزار کنند. این دو تیم در قرعهکشی با هیچیک از تیمهای عربستانی همگروه نشدند.
بازگشت تیمهای ایرانی به لیگ قهرمانان آسیا نخبگان پس از آن اتفاق افتاد که لیگ داخلی ایران با وقفهای طولانی مواجه شد.
سهراب بختیاریزاده سرمربی استقلال، در اظهاراتی که رسانه «گاردین» منتشر کرده است، گفت: ماهها از فوتبال باشگاهی محروم بودیم. ناراحتکننده بود که فوتبال برای چنین مدت طولانی متوقف شد و این اتفاق بدون شک فوتبال و هواداران پرشور آن را تضعیف خواهد کرد.
اگرچه چند لیگ دیگر منطقه، از جمله لیگ قطر، نیز در اوایل سال جاری میلادی متوقف شده بودند، اما اکنون دوباره فعالیت خود را از سر گرفتهاند.
تنیس
تورهای تنیس مردان و زنان نیز پیش از این از پیامدهای درگیریها تأثیر پذیرفتهاند. در ماه فوریه گذشته، نیروهای مسلح ایران پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، موشکهایی را در واکنش به پایگاههای آمریکا در قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی شلیک کردند.
با بسته شدن حریم هوایی منطقه، تعدادی از تنیسورهای مرد در دبی گرفتار شدند و دو فینال در مسابقات ATP ۵۰۰ این شهر که دو رده پایینتر از گرنداسلم قرار دارد، نیز تحت تأثیر قرار گرفت.
هر دو تور تنیس مردان و زنان در ماه فوریه چندین مسابقه در منطقه برگزار میکنند.
تور WTA در ابتدای ماه یک مسابقه سطح ۵۰۰ در ابوظبی دارد و در ادامه ماه نیز دو مسابقه سطح ۱۰۰۰ برگزار میکند. در سوی دیگر، تور ATP مسابقات ۵۰۰ امتیازی دبی و پس از آن یک مسابقه ۵۰۰ امتیازی دیگر در قطر را در برنامه دارد.
برای این تورها، بازیکنان و مدیران مسابقات، مسئله اصلی ایجاد تعادل میان تلاش برای اجرای قراردادها و برنامههای از پیش تعیینشده از یک سو و در نظر گرفتن شرایط امنیتی از سوی دیگر است.
هرچه تصمیم درباره لغو مسابقات دیرتر گرفته شود، یافتن برنامه جایگزین و جبران هزینههایی که میزبانان برای برگزاری مسابقات متحمل شدهاند، دشوارتر خواهد شد.
قایقرانی
دو مسابقه پایانی فصل ۲۰۲۶ رقابتهای SailGP قرار است ۲۱ و ۲۲ نوامبر در دبی و یک هفته بعد در ابوظبی برگزار شوند؛ مسابقاتی که میزبان فینال بزرگ و تعیینکننده قهرمان فصل نیز خواهد بود.
با این حال، «سر بن اَینسلی» مدیرعامل تیم «امارات جیبیآر» بریتانیا، روز پنجشنبه به «اتلتیک» گفت شرایط منطقه «بسیار متغیر» است.
اَینسلی گفت: لیگ SailGP با مقامهای مربوطه در دبی و ابوظبی در حال همکاری است تا شرایط و مجوزهای امنیتی آنجا را زیر نظر داشته باشد، بنابراین وضعیت همچنان متغیر است.
اَینسلی تأیید کرد که تیمش همچنان قصد دارد طبق برنامه در این مسابقات شرکت کند.
او گفت: همه میتوانند ببینند که شرایط در حال حاضر در خاورمیانه دشوار است. من مشکلی با حضور ندارم. اگر مقامهای مسئول برگزاری مسابقات را تأیید کنند و از وجود امنیت و حمایت لازم اطمینان داشته باشند، من کاملاً آمادهام که در مسابقه شرکت کنیم.
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