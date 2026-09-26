نگاه کارشناسان روس به ایران؛ از «حریف جدی» تا انتظار برای یک بازی جذاب

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در چارچوب فیفادی ماه سپتامبر، روز سه‌شنبه ۷ مهر در شهر کازان به مصاف تیم ملی روسیه خواهد رفت.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در نخستین دیدار تدارکاتی خود پس از جام جهانی ۲۰۲۶، برابر تیم ملی ازبکستان با نتیجه سنگین ۳ بر یک شکست خوردند و اکنون در دومین بازی خود به دنبال کسب نتیجه‌ای آبرومندانه مقابل روسیه هستند.

«والری ماسالیتین» پیشکسوت باشگاه زسکا مسکو در گفتگو با «news.ru» اظهار داشت که دیدار تیم ملی روسیه برابر ایران از نظر رقابتی تأثیری ندارد. او تأکید کرد که در این مقطع روسیه باید به دنبال تثبیت ترکیب اصلی خود باشد.

ماسالیتین گفت: هر طور که به این موضوع نگاه کنیم، این یک دیدار دوستانه و تدارکاتی است و تأثیری بر چیزی ندارد. از طرف ما طبیعتاً باید از بهترین بازیکنان استفاده شود. اگر در ابتدا می‌شد بازیکنان مختلف را آزمایش و آنها را ارزیابی کرد، اکنون باید ترکیب اصلی را هماهنگ و تثبیت کنیم.

«ولادیمیر پونوماریوف» پیشکسوت زسکا مسکو و مدافع سابق تیم ملی شوروی، نیز در گفتگو با news.ru اظهار داشت که ایران باید بهترین حریف روسیه در تعطیلات پاییزی بازی‌های دوستانه ملی باشد. او ابراز امیدواری کرد که ایران با قدرتمندترین ترکیب خود به روسیه سفر کند.

پونوماریوف گفت: ایران تیم بدی نیست، البته بستگی دارد چه بازیکنانی را به روسیه بیاورند، اما سایر حریفان تیم ملی برای چه چیزی تشکیل می‌شود؟ کسی نیست که بتوان به خاطر او بازی‌ها را تماشا کرد. اگر مثلاً با ایتالیا و آلمان بازی می‌کردیم، آن وقت شرایط فرق می‌کرد. وقتی مسابقات جدی شروع شود، می‌توان درباره چیزهای مختلف صحبت کرد.

«والری گلادیلین» بازیکن سابق اسپارتاک مسکو، نیز دیدار با ایران را گزینه مناسبی برای آماده‌سازی روسیه دانست.

او گفت: فکر می‌کنم بازی خوبی خواهد بود. اکنون یک چرخه یک‌هفته‌ای برای آماده‌سازی داریم و کارپین تیم را آماده خواهد کرد. از میان تیم‌هایی که با آنها بازی می‌کنیم، ایران احتمالاً جدی‌ترین حریف است. امروزه همه فوتبال بازی کردن را بلد هستند و تفاوت چندانی وجود ندارد. حتی باشگاه‌ها و تیم‌های ملی مطرح نیز در مسابقات دوستانه همیشه با ترکیب اصلی خود بازی نمی‌کنند. به نظر من، این گزینه بسیار خوبی برای آماده‌سازی ماست. باید آماده شویم، بازیکنانی را که عملکرد خوبی دارند زیر نظر بگیریم و برای آینده آماده شویم. سال آینده دیگر مسابقات رسمی خواهیم داشت.

«دیمیتری بولیکین» بازیکن سابق لوکوموتیو و دینامو، نیز اظهار داشت که باید از دیدار روسیه برابر ایران انتظار یک بازی خوب و گل‌های زیادی را داشت. او تأکید کرد که با وجود دوستانه بودن مسابقه و نداشتن اهمیت جدولی، تیم ملی روسیه باید همچنان در شرایط مطلوب باقی بماند.

بولیکین گفت: باید منتظر یک بازی خوب، فضای خوب و گل باشیم. ما بازیکنان قدرتمندی داریم و آنها باید برابر ایران عملکرد خوبی داشته باشند. به هر حال تیم ملی بالاترین سطح است و بازیکنان باید در آن نهایت توان خود را نشان دهند و هواداران روسیه را خوشحال کنند. ما برای نخستین بار نیست که با ایران بازی می‌کنیم و همیشه جالب است ببینیم هر تیم و بازیکن در چه شرایطی قرار دارد. مشخص است که این یک بازی دوستانه و بدون اهمیت رقابتی است، اما با این حال تیم ملی باید در شرایط خوبی باشد. بازیکنان باید بازی خوبی ارائه دهند تا هواداران کشور پهناورمان را خوشحال کنند.