به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، راه را برای اختصاص بخش بیشتری از ذخایر ۶ میلیارد دلاری این نهاد به فدراسیونهای عضو باز کرده است.
نشریه اتلتیک با اعلام این خبر نوشت: اینفانتینو در نامهای که روز دوشنبه ارسال شده و نسخهای از آن به دست نشریه «اتلتیک» رسیده، به درخواستهای الکساندر چفرین رئیس یوفا، ویکتور مونتاگلیانی رئیس کونکاکاف و شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای افزایش پرداختی به فدراسیونهای عضو پاسخ داده است. این نامه برای هر 6 رئیس کنفدراسیونهای قارهای که همگی نایبرئیس فیفا نیز هستند، ارسال و اعضای شورای فیفا نیز در رونوشت آن قرار گرفتهاند.
اینفانتینو اعلام کرده است پیشنهادهای روسای کنفدراسیونها در نشست شورای فیفا در ۱۵ اکتبر بررسی خواهد شد؛ نشستی که قرار است پس از جمعبندی پیشنهادها توسط ماتیاس گرافستروم دبیرکل فیفا برگزار شود.
رئیس فیفا در این نامه نوشته است: من درباره مبلغ نهایی پیشداوری نخواهم کرد. از بیشترین میزان تأمین مالی اضافی که بتوان بهصورت مسئولانه، از طریق فرآیندهای مناسب حکمرانی فیفا، به شکلی عادلانه و با سازوکارهای شفاف و قابل حسابرسی ارائه کرد، حمایت خواهم کرد. این هدفگذاری قابل استقبال است، اما شواهد مالی، سازوکارهای حکمرانی و نحوه اجرای آن اکنون باید از این پیشنهاد حمایت کنند.
اینفانتینو همچنین تأکید کرده است: یک رقم مشخص میتواند آغازگر بحث باشد، اما نمیتواند یک سیاست جهانی را بهطور کامل تعیین کند. به همین دلیل از دبیرکل خواستهام تمام پیشنهادها را در قالب یک ارزیابی یکپارچه جمعبندی کند تا در نشست ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ شورای فیفا مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس فیفا در ادامه نامه خود افزوده است: من از رویکرد سازندهای که در هر یک از نامههای شما منعکس شده است، استقبال میکنم. ممکن است درباره بهترین مسیر پیش رو اختلاف نظر داشته باشیم، اما تردیدی ندارم که همه ما خواهان بهترین اتفاق برای فیفا، فدراسیونهای عضو و فوتبال هستیم.
این نشست، نخستین جلسه شورای فیفا پس از کنار گذاشته شدن طرح FIFA Forward Enterprise (FFE) خواهد بود؛ طرحی که باعث شد اینفانتینو با بررسی و انتقادات شدیدی روبهرو شود.
رئیس فیفا در نامه خود به این طرح نیز اشاره کرده است. او نوشته: پیشنهاد تجاری اخیر که اکنون پس گرفته شده است، با هدف فراهم کردن امکان سرمایهگذاری بیشتر فیفا در فوتبال ارائه شده بود، نه اینکه جایگزین حمایتی شود که میتوان آن را بهطور مسئولانه از منابع موجود تأمین کرد.
اینفانتینو سپس از مونتاگلیانی، شیخ سلمان و چفرین خواسته است پیش از برگزاری این نشست، مدلهای مالی، مفروضات و اطلاعات پشتیبان پیشنهادهای خود را برای بررسی و راستیآزمایی ارسال کنند.
به گفته اینفانتینو، پیشنهاد ارائهشده از سوی روسای یوفا و کونکاکاف شامل اختصاص مستقیم منابع مالی بود، در حالی که رئیس AFC بر ضرورت اتخاذ یک تصمیم همراه با حمایتهای لازم یا تعیین یک بازه زمانی کوتاه برای نهایی شدن این موضوع تأکید کرده است.
اینفانتینو همچنین افزوده است که لامبرت مالتوک نایبرئیس فیفا، بر هزینههای ساختاری که کنفدراسیونهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، تأکید کرده است.
این نامه پس از نامه دیگری ارسال شده که نسخهای از آن نیز به دست «اتلتیک» رسیده است. مونتاگلیانی و چفرین در آن نامه خطاب به شیخ سلمان و دیگر نایبرئیسان فیفا، از جمله آلخاندرو دومینگز، لامبرت مالتوک و پاتریس موتسپه، پیشنهاد خود برای بازنگری در میزان منابع مالی اختصاصیافته به هر فدراسیون عضو پس از موفقیت جام جهانی مردان را تشریح کرده بودند.
در این پیشنهاد، درخواست شده بود از طریق آزادسازی یکباره بخشی از ذخایر فیفا، میزان کمکهای مالی به فدراسیونها افزایش یابد و همچنین در چرخه مالی ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰، دستکم ۱۰ میلیون دلار در اختیار هر یک از فدراسیونهای عضو قرار گیرد. این پیشنهاد سپس در قالب نامهای برای اینفانتینو ارسال شد.
اینفانتینو، رئیس سوئیسی-ایتالیایی فیفا، همچنان تنها نامزد انتخابات ریاست فیفا در سال آینده است. مهلت ثبت نام نامزدهای دیگر برای حضور در این انتخابات ۱۸ نوامبر (27 آبان) به پایان میرسد.
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