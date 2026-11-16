به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا یکشنبه شب با برگزاری هشت دیدار در لیگ‌های A و C پیگیری شد که در مهم‌ترین مسابقه تیم ملی فوتبال انگلیس موفق شد در خانه اسپانیا با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی برسد.

انگلیس در این دیدار با گل‌های هری کین از روی نقطه پنالتی، ازری کونسا و بن وایت به برتری رسید. اسپانیا نیز توسط میکل اویارزابال و نیکو ویلیامز دو بار دروازه حریف را باز کرد اما نتوانست از شکست فرار کند. این نتیجه به روند ۴۳ مسابقه بدون شکست اسپانیا در وقت قانونی و اضافه پایان داد. هر دو تیم با این نتیجه صعود خود به مرحله یک‌چهارم نهایی را قطعی کردند و انگلیس به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر گروه قرار گرفت.

در دیگر دیدار مهم لیگ A، تیم ملی بلژیک در خانه با نتیجه ۴ بر یک ایتالیا را شکست داد. ایتالیا ابتدا با گل پیو اسپوزیتو پیش افتاد اما بلژیک با گل‌های ماکسیم دِ کویپر، ناتان انگوی، جرمی دوکو و دیگو موریرا نتیجه را تغییر داد و به پیروزی پرگل رسید. با این نتیجه، بلژیک نیز جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را به دست آورد و ایتالیا از صعود بازماند.

همچنین فرانسه با نتیجه ۲ بر یک ترکیه را شکست داد تا با کسب این پیروزی، صدرنشینی گروه خود و صعود به مرحله بعد را قطعی کند. کرواسی نیز در دیداری نزدیک با نتیجه ۲ بر یک جمهوری چک را از پیش رو برداشت.

در سایر دیدارهای برگزارشده در لیگ C، مونته‌نگرو با نتیجه ۴ بر یک قبرس را شکست داد و دیدار لتونی و ارمنستان با تساوی بدون گل به پایان رسید. آلبانی نیز با دو گل برابر بلاروس به پیروزی رسید و فنلاند در دیداری پرگل با نتیجه ۷ بر ۲ سن‌مارینو را مغلوب کرد. این مسابقه با ۹ گل، رکورد پرگل‌ترین بازی تاریخ لیگ ملت‌های اروپا را که پیش از این در اختیار دیدار ۵ بر ۴ اسپانیا و فرانسه در نیمه‌نهایی فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ بود، شکست.

با پایان دیدارهای یکشنبه شب، صعود فرانسه، بلژیک و دو تیم انگلیس و اسپانیا به مرحله یک‌چهارم نهایی قطعی شد. سایر دیدارهای هفته پایانی مرحله گروهی لیگ ملت‌های اروپا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود.