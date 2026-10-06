روزنامه صهیونیستی: تل آویو در آستانه جنگ افروزی جدید قرار دارد 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان «معاریو» مدعی شده که برآوردهای قطعی نظامی حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی در آستانه انجام یک عملیات نظامی در یکی از جبهه‌های منطقه قرار دارد.

بر اساس این گزارش، سناریوهای مورد بررسی طیف گسترده‌ای از جبهه‌ها، از باب‌المندب و نوار غزه گرفته تا کرانه باختری، قنیطره در سوریه و جنوب لبنان را شامل می‌شود.

معاریو افزود به ارتش رژیم صهیونیستی دستور داده شده است سطح آمادگی خود را برای مجموعه‌ای از سناریوهای قریب‌ الوقوع افزایش دهد.

این روزنامه عبری زبان اعلام کرد این ارزیابی‌ها و دستور افزایش آمادگی بر پایه اطلاعات دقیق و جامعی صورت گرفته که در اختیار نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی قرار دارد.