به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، هزاران تن از مردم سوریه از مناطق مختلف استان حسکه در دومین جمعه پیاپی با برگزاری تظاهرات گسترده خواهان تحقق امنیت در این استان شدند.

همچنین شهر رقه و حومه آن شاهد برگزاری تظاهرات های مردمی در حمایت از ساکنان حسکه بوده است.

رسانه ها گزارش دادند که به سمت تعدادی از شهروندان سوری تیراندازی شده و از حرکت آنها به سمت مرکز شهر ممانعت به عمل آمده است.

روز گذشته شهر حسکه شاهد درگیری ها و تنش های امنیتی همزمان با برافراشتن پرچم این کشور در میدان السلام بود. همچنین گزارش شده که عناصر مسلح ناشناس در منطقه اقدام به تیراندازی کرده بودند.

المیادین نیز گزارش داد که یک تظاهرات در محله غویران حسکه برگزار شده است. عناصر امنیتی وابسته به رژیم جولانی نیز برای ممانعت از حرکت معترضان به سمت مناطق شمالی حسکه مستقر شده اند. این عناصر بعد از تلاش معترضان برای حرکت به سمت مناطق شمالی به سمت آنها گاز اشک آور شلیک کردند.