به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزیر نیرو از آغاز مطالعات مهندسی برای احداث ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای در زنجیره کارون و سد دز خبر داد و گفت: عملیات اجرایی نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای آزاد و رودبار لرستان نیز با هدف بهره‌برداری تا پایان دولت چهاردهم پیگیری می‌شود.

رجبی مشهدی در نشست تخصصی تأمین مالی و شتاب‌بخشی به احداث نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای اظهار کرد: با توجه به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی برای مدیریت نوسانات تولید این نیروگاه‌ها ضروری است.

وی افزود: نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای به دلیل طول عمر بالا و سرعت پاسخ‌دهی، یکی از روش‌های مورد استفاده برای ذخیره‌سازی انرژی هستند و در مقایسه با باتری‌ها از نظر اقتصادی و پایداری عملکردی مزیت‌هایی دارند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای سیاه‌بیشه گفت: این نیروگاه با ظرفیت هزار مگاوات، از نظر ظرفیت در رده سوم جهان قرار دارد و در نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای آزاد و رودبار لرستان نیز استفاده از توربین‌های دورمتغیر پیش‌بینی شده است.

رجبی مشهدی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ گیگاوات ظرفیت تلمبه‌ذخیره‌ای در جهان فعال است و حدود ۶۰۰ گیگاوات ظرفیت دیگر در دست بررسی و اجرا قرار دارد.

وی گفت: در ساعات روز می‌توان از مازاد تولید نیروگاه‌های خورشیدی برای پمپاژ آب به مخازن بالادست استفاده کرد و در ساعات اوج مصرف شبانه، انرژی ذخیره‌شده را به شبکه بازگرداند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین از آغاز مطالعات مهندسی برای ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در زنجیره کارون و سد دز خبر داد و افزود: این ظرفیت در کنار پروژه‌های آزاد و رودبار لرستان، بخشی از برنامه توسعه ذخیره‌سازی انرژی برای پشتیبانی از شبکه برق خواهد بود.

رجبی مشهدی تأکید کرد: عملیات اجرایی پروژه‌های نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای آزاد و رودبار لرستان با هدف بهره‌برداری تا پایان دولت چهاردهم پیگیری خواهد شد.