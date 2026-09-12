تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز و کاهش ۳۰ درصدی ناترازی برق

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در جمع خبرنگاران در حاشیه آیین بهره‌برداری از ۴ واحد نیروگاه برق‌آبی سد چمشیر، با اشاره به تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز، اظهار داشت: «برای استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز، جرایم کیفری سنگینی از جمله حبس در نظر گرفته خواهد شد که امیدواریم نقش بازدارنده‌ای داشته باشد.»

وی افزود: «در هماهنگی با وزارت صمت، برای مواردی که از این پس استخراج غیرمجاز رمزارز آن‌ها کشف شود، علاوه بر اعمال جرایم نقدی، پروانه فعالیت آن‌ها توسط وزارت صمت ابطال خواهد شد و برق مصرفی این واحدها نیز به مدت یک سال با تعرفه غیر یارانه‌ای محاسبه می‌شود.» رجبی‌مشهدی همچنین درباره استفاده از ماینر در بخش خانگی هشدار داد و گفت: «استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز در منازل می‌تواند به شبکه برق و سایر مشترکان آسیب وارد کند؛ بنابراین برق این خانه‌ها به‌طور کامل قطع خواهد شد و متخلفان با جرایم سنگین نیز مواجه می‌شوند.»

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین برق صنایع در تابستان امسال، تصریح کرد: «با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و احداث نیروگاه‌های جدید، امسال توانستیم برق بیشتری به بخش صنعت تحویل دهیم؛ به‌طوری که در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و سیمان، ۱۴ درصد انرژی بیشتری نسبت به سال گذشته تأمین شد.» وی ادامه داد: «در بخش صنایع پتروشیمی نیز میزان برق تحویلی نسبت به سال گذشته شش برابر شده و این صنایع توانستند تولید خود را حفظ کنند.»

رجبی‌مشهدی درباره شهرک‌های صنعتی نیز گفت: «در سال‌های گذشته محدودیت برق شهرک‌های صنعتی گاهی به بیش از سه روز می‌رسید، اما امسال این میزان به کمتر از یک روز کاهش یافته و با جابه‌جایی تعطیلی به روز جمعه، امکان تولید حداکثری برای این بخش فراهم شده است.» وی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به ۱۲ هزار مگاوات تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: «حدود ۳۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید نیز توسط صنایع و وزارت نیرو احداث خواهد شد که به تأمین برق بیشتر صنایع در سال آینده کمک می‌کند.»

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پاسخ به خبرنگار تسنیم با اشاره به روند کاهشی ناترازی برق گفت: «ناترازی برق امسال نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و از ابتدای فعالیت دولت نیز حدود ۵۰ درصد از ناترازی برق کشور کاهش پیدا کرده است؛ میزان ناترازی برق در ابتدای دولت حدود ۲۰ هزار مگاوات بود که در حال حاضر به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.» وی همچنین با اشاره به عرضه برق آزاد و سبز گفت: «در حال حاضر حدود ۷۰۰ مگاوات برق آزاد و سبز عرضه شده و صنایعی که به برق بیشتری نیاز دارند می‌توانند با خرید این برق، بدون محدودیت از آن استفاده کنند.»

رجبی‌مشهدی درباره تأمین برق زمستان نیز تأکید کرد: «ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها به‌خوبی انجام شده، اما امسال از نظر تأمین سوخت سال دشواری خواهیم داشت؛ چراکه حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از گاز تحویلی به نیروگاه‌ها کاهش یافته و باید از سوخت مایع به‌عنوان سوخت جایگزین استفاده کنیم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مدیریت مصرف برق در دستگاه‌های دولتی گفت: «بر اساس تأکید رئیس‌جمهوری، مدیریت مصرف باید از دستگاه‌های دولتی آغاز شود و این دستگاه‌ها موظف‌اند مصرف انرژی خود را کاهش دهند. مصرف برق ادارات نیز با استفاده از سیستم‌های کنترل هوشمند پایش خواهد شد.» رجبی‌مشهدی در پایان با اشاره به الزام دستگاه‌های دولتی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: «ادارات مکلف هستند ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.»