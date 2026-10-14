صادرات ۲۰۰۰ مگاوات برق ایران به افغانستان روی میز وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو در نشست بررسی الزامات اجرایی طرح ملی شبکه ۷۶۵ کیلوولت، توسعه این شبکه را برای افزایش ظرفیت انتقال برق، کاهش تلفات و بهبود پایداری شبکه سراسری ضروری دانست.

وی با اشاره به تغییرات الگوی مصرف و افزایش تقاضای برق گفت تحولات راهبردی و رویدادهای اخیر، روند برقی‌شدن نیازها و مصارف کشور را دست‌کم دو سال جلو انداخته است. به گفته وی، توسعه شبکه فوق‌فشارقوی باید متناسب با این تغییرات دنبال شود.

رجبی مشهدی با اشاره به ابعاد این طرح، از مشاوران و پیمانکاران داخلی خواست آمادگی خود را برای مشارکت در احداث حدود ۲۰ هزار مگاولت‌آمپر ظرفیت پست و ۶۲۰۰ کیلومتر مدار خط انتقال اعلام کنند. وی همچنین بر استفاده از توان سازندگان داخلی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز، از جمله کراس‌آرم‌ها، یراق‌آلات و مقره‌ها تأکید کرد.

در این نشست، مهدی عرب‌صادق، مجری طرح شبکه ۷۶۵ کیلوولت، گزارشی از کریدورهای طراحی‌شده برای انتقال برق از جنوب به شمال کشور و الزامات فنی و مهندسی پروژه ارائه کرد. بر اساس گزارش ارائه‌شده، ابلاغ احداث پست در محدوده فعالیت برق منطقه‌ای آذربایجان و مسیریابی خط انتقال عسلویه به محدوده فعالیت برق منطقه‌ای فارس از جمله اقدامات انجام‌شده در این طرح است.

همچنین بر اساس اعلام وزارت نیرو، قرار است برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها نهایی و هماهنگی‌های لازم برای آغاز عملیات اجرایی آنها انجام شود.

بررسی صادرات برق به افغانستان

توسعه تبادلات برق با افغانستان نیز از محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. با توجه به تفاهم‌های اعلام‌شده میان دو کشور برای توسعه تبادلات انرژی تا سقف ۲۰۰۰ مگاوات، پیشنهاد بررسی احداث زیرساخت انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) برای انتقال برق تولیدی نیروگاه‌های بادی جنوب خراسان و شمال سیستان و بلوچستان به شهرهای کابل، هرات و قندهار مطرح شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، امکان سرمایه‌گذاری طرف افغانستانی از طریق تهاتر نیز در چارچوب توسعه همکاری‌های انرژی دو کشور مورد توجه قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این نشست، ضوابط اتصال نیروگاه‌های بادی به پست‌های شبکه ۷۶۵ کیلوولت و چارچوب‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ترانزیت برق بررسی و تصویب شد.