به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی، ظهر سه شنبه در آیین جشن عاطفه‌ها در مدرسه فروغ اندیشه شهر دیّر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلمان شهید، بر اهمیت همبستگی اجتماعی و هوشیاری نسل جوان در برابر هجمه‌های رسانه‌ای دشمن تأکید کرد.

امام‌جمعه دیّر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و یادکرد از شهید دانش‌آموز شهر دیّر، شهید مهدی بحرانی، بیان کرد: امسال سال تحصیلی ما رنگ و بوی متفاوتی دارد و باید یاد و خاطره شهدای گران‌قدر، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را بیش از پیش گرامی بداریم.

وی با الهام از آموزه‌های دینی، تأکید کرد: همان‌گونه که شهدا با اهدای جان خود در راه حفظ اسلام و انقلاب حماسه‌آفرینی کردند، امروز ما نیز باید با روحیه ایثار و جهاد در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کنیم.

حسینی، کمک به دانش‌آموزان نیازمند در قالب جشن عاطفه‌ها را نوعی جهاد دانست و تصریح کرد: قرآن کریم بر جهاد با مال، جان و زبان تأکید دارد. امروز که دشمن در عرصه‌های نظامی و اقتصادی با ما درگیر است، حضور فعال و سخاوتمندانه در کمک‌های مالی به نیازمندان، مصداق بارز جهاد مالی است.

وی از دانش‌آموزان خواست با تأسی به سیره ائمه اطهار (ع) و پیامبر گرامی اسلام (ص)، نسبت به همنوعان خود بی‌تفاوت نباشند و روحیه همدردی و نوع‌دوستی را در خود تقویت کنند.

امام‌جمعه دیّر با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی، نسبت به اهداف دشمن در جنگ رسانه‌ای و فرهنگی هشدار داد و گفت: دشمن به دنبال تصرف مغزها و ذهن جوانان است که این هدف برای آن‌ها ارزشمندتر از تصرف خاک است.

وی افزود: همان‌طور که مردم ایران در دوران دفاع مقدس با وحدت کلمه، اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد، امروز نیز نسل جوان و دانش‌آموزان باید با بصیرت و هوشیاری، در برابر تبلیغات مسموم و وطن‌فروشان که خواستار آسیب به کشور هستند، ایستادگی کنند.

وی از حضور پرشور مردم و مسئولان در این مراسم قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با تداوم فرهنگ همیاری، شاهد کاهش مشکلات دانش‌آموزان نیازمند و تحقق عدالت اجتماعی باشیم.