به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی صبح چهارشنبه در آیین جشن عاطفه ها در آموزشگاه زینبیه شهر دیر، با اشاره به اهمیت نوع‌دوستی، از دانش‌آموزان خواست تا سفیران کمیته امداد در ترویج این فرهنگ باشند و نسبت به پیرامون خود بی‌تفاوت نباشند.

فرماندار شهرستان دیر همچنین خواستار واگذاری برنامه‌های مدارس به دانش‌آموزان برای تقویت حس مسئولیت‌پذیری در آینده شد.

سجادی موفقیت را در گرو تلاش و کوشش دانست و گفت: موفقیت با خوردن و خوابیدن و در فضای مجازی به دست نمی‌آید. به ظرفیت خود پی ببرید و آن را دنبال کنید.

امام جمعه بندر دیر نیز در این مراسم ضمن اشاره به اهمیت تفکر در همه عرصه‌های زندگی، قدرت دفاعی کشور را ناشی از ایمان و وحدت رزمندگان در جنگ نابرابر دانست.

وی با یادآوری عهدشکنی آمریکا، برجام را درسی برای شناخت بهتر دشمن خواند و در پایان خواستار کمک به دانش‌آموزان کم‌بضاعت شد.

رییس کمیته امداد شهرستان دیر گفت: جشن عاطفه‌ها با همکاری کمیته امداد و آموزش و پرورش، از ۱۵ مردادماه آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۳ هزار پاکت در ۱۰۰ آموزشگاه شهرستان توزیع شده است.

سیدعلی حسینی افزود: فرهنگ نیکوکاری ریشه در آیین دینی، اعتقادی و ملی ما دارد و این امر موجب برداشتن گام‌های مؤثری برای کمک به نیازمندان شده است.

وی ادامه داد: جمع‌آوری کمک‌های حضوری از مردم در پایگاه‌های موقت در مصلی‌های جمعه انجام و جلساتی با مسئولین و خیرین نیز در رابطه با جشن عاطفه ها برگزار شد.

رییس کمیته امداد شهرستان دیر با بیان اینکه بسته‌های نوشت افزار بین همه دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد توزیع شده است خاطرنشان کرد: ۴۸۰ دانش‌آموز و ۵۰ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد شهرستان دیر هستند.

وی یادآور شد: کمیته امداد برنامه‌ای برای نخبه‌پروری با شناسایی دانش‌آموزان با معدل بالای ۱۷ و فراهم کردن زمینه بورسیه و ادامه تحصیل آن‌ها با همکاری شرکت‌ها را دنبال می‌کند.