فریدون کلبادی‌نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان و هنرجویان استان در آزمون سراسری اظهار کرد: فاطمه یوسفی، هنرجوی هنرستان فنی‌وحرفه‌ای بعثت ناحیه ۲ ساری، در گروه آزمایشی هنر موفق به کسب رتبه ششم کشوری و رتبه نخست منطقه شد.

وی افزود: نرگس نصرالله‌پور، هنرجوی هنرستان فنی‌وحرفه‌ای پروین اعتصامی شهرستان بابل نیز در همین گروه آزمایشی توانست رتبه هشتم کشوری و رتبه دوم منطقه را به خود اختصاص دهد.

کلبادی‌نژاد با بیان اینکه این دو موفقیت تعداد رتبه‌های تک‌رقمی مازندران در کنکور سراسری را به هشت نفر رسانده است، تصریح کرد: حضور دانش‌آموزان و هنرجویان استان در جمع رتبه‌های برتر کشور، نشان‌دهنده ظرفیت‌های علمی، آموزشی و مهارتی مدارس مازندران است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: موفقیت این دو هنرجو، به‌ویژه در گروه آزمایشی هنر، بیانگر آن است که مسیر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی نیز می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت دانش‌آموزان در رقابت‌های علمی و دانشگاهی باشد.

وی ضمن تبریک این موفقیت به دو هنرجوی ساروی و بابلی، خانواده‌های آنان و فرهنگیان استان، خاطرنشان کرد: دستیابی به رتبه‌های برتر نتیجه تلاش مستمر دانش‌آموزان، حمایت خانواده‌ها و زحمات معلمان و مدیران مدارس است و آموزش و پرورش مازندران از تداوم این روند و حمایت از استعدادهای برتر استقبال می‌کند.

کلبادی‌نژاد همچنین از تلاش مجموعه مدارس و هنرستان‌های استان برای ارتقای کیفیت آموزشی قدردانی کرد و گفت: شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف، از اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت است و باید زمینه رشد و شکوفایی این ظرفیت‌ها بیش از پیش فراهم شود.

به گزارش مهر، در گروه علوم ریاضی و فنی، اشکان کریمی از قائم‌شهر، امیرکیان رئیسی‌بهان از آمل و امیرحسین جعفری از بابل به‌ترتیب رتبه‌های اول، دوم و سوم کشور را از آن خود کردند. همچنین نیلسا حیدریان از آمل رتبه پنجم و اوستا نوشیروان‌پور از قائم‌شهر رتبه دهم کشور را کسب کردند.

در گروه علوم انسانی نیز محمدحسین تقدیسی از قائم‌شهر با کسب رتبه چهارم کشور، برگ زرین دیگری بر افتخارات علمی مازندران افزود.

کسب سه رتبه نخست ریاضی و در مجموع ۶ رتبه تک‌رقمی، جلوه‌ای درخشان از استعداد و تلاش دانش‌آموزان مازندرانی و همراهی خانواده‌ها و فرهنگیان استان است.