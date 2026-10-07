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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

نایب‌رئیس مجلس از رتبه‌های برتر کنکور سراسری در همدان تجلیل کرد

نایب‌رئیس مجلس از رتبه‌های برتر کنکور سراسری در همدان تجلیل کرد

همدان-نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل ۲ دانش‌آموز همدانی کسب کننده رتبه‌های تک‌رقمی در کنکور سراسری سال جاری از آنها تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی صبح چهارشنبه در دیدار با «آرش محمدی» رتبه یک و «علی حمزه‌ئی»، رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم تجربی کسب این موفقیت علمی را به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها تبریک گفت و موفقیت دانش‌آموزان در آزمون سراسری را محصول زنجیره‌ای از تلاش‌های فردی، همراهی خانواده‌ها و زحمات کادر آموزشی مدارس دانست و اظهار کرد: درخشش این عزیزان در عرصه علمی کشور بار دیگر توانمندی و ظرفیت‌های بالای انسانی استان همدان را به اثبات رساند.

وی با تاکید بر لزوم پیوند میان دانش و مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان برتر باید پس از سپری کردن مدارج عالی دانشگاهی دانش و تخصص خود را با هدف گره‌گشایی از مشکلات مردم و خدمت به مناطق کمتر برخوردار به کار گیرند چراکه خدمت به جامعه ارزشمندترین ثمره‌ی آموختن علم است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش خانواده در موفقیت فرزندان از صبوری و حمایت‌های والدین این دو دانش‌آموز برتر قدردانی کرد.

نایب‌رئیس مجلس از رتبه‌های برتر کنکور سراسری در همدان تجلیل کرد

در این دیدارها دانش‌آموزان برتر کنکور نیز ضمن قدردانی از حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به بیان دغدغه‌ها و برنامه‌های خود برای ادامه تحصیل و مسیر پیش رو پرداختند.

در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از سوی نایب‌رئیس مجلس از آرش محمدی و علی حمزه‌ئی تجلیل و سفر زیارتی عتبات عالیات به همراه خانواده به عنوان هدیه به این ۲ دانش‌آموز برتر اعطا شد.

کد مطلب 6970497

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