به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی صبح چهارشنبه در دیدار با «آرش محمدی» رتبه یک و «علی حمزه‌ئی»، رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم تجربی کسب این موفقیت علمی را به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها تبریک گفت و موفقیت دانش‌آموزان در آزمون سراسری را محصول زنجیره‌ای از تلاش‌های فردی، همراهی خانواده‌ها و زحمات کادر آموزشی مدارس دانست و اظهار کرد: درخشش این عزیزان در عرصه علمی کشور بار دیگر توانمندی و ظرفیت‌های بالای انسانی استان همدان را به اثبات رساند.

وی با تاکید بر لزوم پیوند میان دانش و مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان برتر باید پس از سپری کردن مدارج عالی دانشگاهی دانش و تخصص خود را با هدف گره‌گشایی از مشکلات مردم و خدمت به مناطق کمتر برخوردار به کار گیرند چراکه خدمت به جامعه ارزشمندترین ثمره‌ی آموختن علم است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش خانواده در موفقیت فرزندان از صبوری و حمایت‌های والدین این دو دانش‌آموز برتر قدردانی کرد.

در این دیدارها دانش‌آموزان برتر کنکور نیز ضمن قدردانی از حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به بیان دغدغه‌ها و برنامه‌های خود برای ادامه تحصیل و مسیر پیش رو پرداختند.

در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از سوی نایب‌رئیس مجلس از آرش محمدی و علی حمزه‌ئی تجلیل و سفر زیارتی عتبات عالیات به همراه خانواده به عنوان هدیه به این ۲ دانش‌آموز برتر اعطا شد.