دانش آموزان برتر شهرستان آمل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی پور شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از دانش‌آموزان برتر شهرستان آمل با تأکید بر ضرورت حمایت از استعدادهای برتر دانش‌آموزی، دانش‌آموزان موفق را سرمایه‌های علمی آینده کشور دانست و بر لزوم فراهم‌کردن زمینه پیشرفت و تداوم مسیر علمی آنان تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان اظهار کرد: موفقیت دانش‌آموزان آملی در عرصه علمی، موجب افتخار و خوشحالی مردم ایران، مازندران و شهرستان آمل است و این دستاورد حاصل تلاش دانش‌آموزان و حمایت خانواده‌ها و معلمان است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش خانواده‌ها و معلمان در موفقیت دانش‌آموزان افزود: دانش‌آموزانی که امروز به جایگاه‌های برتر علمی دست یافته‌اند، از حمایت پدر و مادر و تلاش معلمان خود بهره‌مند بوده‌اند و باید قدردان زحمات این دو گروه باشند.

حاجی‌پور با بیان اینکه دانش‌آموزان برتر می‌توانند الگویی برای سایر دانش‌آموزان باشند، تصریح کرد: موفقیت این دانش‌آموزان می‌تواند انگیزه و امید را در میان دیگر دانش‌آموزان تقویت کند و نشان دهد که با تلاش و پشتکار می‌توان به جایگاه‌های علمی برتر در سطح کشور دست یافت.

وی با اشاره به دشواری‌های تحصیل در دوران کرونا و آموزش مجازی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان در شرایطی که امکان ارتباط حضوری با معلمان محدود بود، مسیر تحصیل را با سختی‌های فراوان ادامه دادند و موفقیت امروز آنان بیانگر توانمندی و پشتکارشان است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از استعدادهای جوان بیان کرد: دولت، مجلس و دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند شرایطی فراهم کنند تا دانش‌آموزان مستعد بتوانند با آرامش و توان بیشتر مسیر علم و دانش را طی کنند و از ظرفیت‌های خود برای پیشرفت کشور بهره ببرند.

حاجی‌پور خطاب به دانش‌آموزان برتر گفت: شما پروفسورهای آینده کشور هستید و آینده ایران در دستان شما قرار دارد؛ ازاین‌رو باید با تلاش و پشتکار، مسیر موفقیت را ادامه دهید و برای خدمت به جامعه و کشور آماده شوید.

وی در پایان با قدردانی از خانواده‌های دانش‌آموزان موفق، نقش حمایت و دعای خیر والدین را در دستیابی فرزندان به موفقیت‌های علمی مهم دانست و بر ضرورت تکریم معلمان و قدردانی از زحمات آنان تأکید کرد.

رئیس آموزش‌وپرورش آمل با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان این شهرستان در کنکور سراسری، بر نقش مؤثر فرهنگیان، مدیران مدارس و خانواده‌ها در ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان تأکید کرد.

مرتضی عسگری، رئیس آموزش‌وپرورش آمل، در مراسم تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان اظهار کرد: کسب رتبه‌های برتر کشوری توسط دانش‌آموزان دختر و پسر شهرستان، مایه افتخار و خوشحالی جامعه آموزشی آمل است.

وی با قدردانی از تلاش مجموعه فرهنگیان، مدیران، معلمان و مشاوران آموزشی افزود: موفقیت دانش‌آموزان نتیجه همراهی و تلاش مجموعه‌ای از عوامل آموزشی و خانواده‌هایی است که در مسیر تحصیل فرزندان خود نقش‌آفرینی می‌کنند.

رئیس آموزش‌وپرورش آمل با اشاره به آمار رتبه‌های برتر کنکور بیان کرد: کسب رتبه‌های زیر هزار و زیر دو هزار کشوری توسط دانش‌آموزان شهرستان، نشان‌دهنده ظرفیت علمی و توانمندی دانش‌آموزان منطقه است.

عسگری همچنین ارتقای نتایج امتحانات نهایی را از موضوعات مهم نظام آموزشی برشمرد و گفت: بهبود عملکرد دانش‌آموزان در امتحانات نهایی می‌تواند در ارتقای جایگاه آموزشی استان مؤثر باشد و در این زمینه، تلاش مستمر مدارس و دبیران اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به برگزاری کلاس‌های جمع‌بندی و تقویتی، از همکاری دبیران و معلمان برای ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان قدردانی کرد و افزود: برگزاری این دوره‌ها با مشارکت دبیران توانمند و اختصاص بخشی از وقت آنان به‌صورت رایگان، اقدامی ارزشمند در جهت تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و گسترش عدالت آموزشی بوده است.

رئیس آموزش‌وپرورش آمل در پایان با تقدیر از مدیران مدارس، معلمان، مشاوران و خانواده‌ها خاطرنشان کرد: تداوم همکاری میان خانواده و مدرسه و حمایت از دانش‌آموزان می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر در عرصه‌های علمی و آموزشی باشد.