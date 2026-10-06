به گزارش خبرنگار مهر، آیین انعقاد تفاهم‌نامه تأمین اعتبار برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده در جریان جنگ و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدمحمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی، اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و روسای چهار دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی و علم و صنعت و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در این نشست با تشریح روند پیگیری وضعیت مراکز آسیب‌دیده اظهار کرد: بازسازی چهار دانشگاه صنعتی شریف، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان در مرحله نخست این سازوکار قرار گرفته و انستیتو پاستور ایران نیز در مرحله بعدی به این فرایند اضافه می‌شود.

وی افزود: با دستور ریاست محترم جمهور و جناب آقای دکتر عارف، یک جلسه سه‌نفره برگزار شد و ایشان دستور دادند که ما چهار دانشگاه را به‌صورت ویژه ببینیم؛ به این دلیل که این مراکز جزو مراکز مهم علمی کشور هستند و مورد حمله قرار گرفته‌اند. خوب است که ما آن مراکزی که بسیار به کشور کمک کرده‌اند را بهتر از قبل بسازیم.

تسهیلات مالی به برخی شرکت های دانش بنیان آسیب دیده پرداخت شد

وی با قدردانی از اهتمام وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک ماه گذشته برای تحقق این هماهنگی‌ها افزود: این هماهنگی صورت گرفت و امروز تفاهم‌نامه‌اش امضا می‌شود. ان‌شاءالله در قسمت بعدی، برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تفاهم‌نامه‌ای امضا می‌شود تا بتوانیم از آن‌ها حمایت کنیم. ستاد بازسازی برای این کار مصوبه‌ای دارد؛ در خصوص شرکت‌هایی که به ما مراجعه کردند، فرم‌ها پر شده و پرداخت‌ها صورت گرفته است؛ شرکت‌های باقی‌مانده نیز خواهش می‌کنیم مراحل را در معاونت علمی و نزد دکتر امرایی پیگیری کنند تا کارگروهی که ذیل صندوق نوآوری تشکیل شده است، بتواند آن را به نتیجه برساند.

نگاهی فراتر از «اعتبار مالیاتی» به حمایت بانکی

معاون علمی رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود با تأکید بر تغییر نگرش نسبت به حمایت بانک‌ها تصریح کرد: من باید یک تشکر ویژه از این چهار بانک داشته باشم؛ واقعیت این است که من این قضیه را خارج از بحث اعتبار مالیاتی می‌بینم. بانک تجارت را حامی دانشگاه صنعتی شریف می‌بینم؛ خوب است که اصلاً به این صورت بیان شود که گویی بانک دارد حمایت می‌کند و اصلاً نباید بحث اعتبار مالیاتی را مطرح کنیم. این اتفاق خیلی مهمی است که یک بانک حمایت می‌کند. بانک صادرات، حامی دانشگاه شهید بهشتی است؛ بانک ملت، حامی دانشگاه علم و صنعت است و بانک رفاه کارگران، حامی دانشگاه صنعتی اصفهان است. من این را یک حمایت ویژه بانکی و یک نگرش جدید بانکداری در حمایت از دانشگاه‌های کشور فرض می‌کنم.

لزوم تسریع در برنامه‌ریزی و تأمین تجهیزات در هماهنگی با صندوق نوآوری

افشین در خصوص لزوم برنامه‌ریزی عملیاتی گفت: خواهشم این است که بعد از این جلسه، روسای محترم دانشگاه‌ها خودشان با روسای بانک‌ها بنشینند و یک برنامه تنظیم شود. ما هم در خدمت دوستان هستیم. با توجه به اینکه ممکن است افزایش قیمت‌ها باعث شود عددی که مصوب کردیم بعداً نتواند این کار را پوشش دهد، خواهش من این است که این کار زودتر به جمع‌بندی برسد. آن بخش‌هایی که باید خرید شود، هماهنگی‌اش با صندوق نوآوری صورت بگیرد که ما مکانیزمش را سرعت ببخشیم. اگر مصوبات خاصی لازم است یا دستگاهی باید از خارج کشور خریداری شود، آقای دکتر مدنی‌زاده وزیر اقتصاد این همکاری را با گمرک و بخش‌های مختلف انجام خواهند داد تا بتوانیم در اسرع وقت این مراکز و شرکت‌های آسیب‌دیده را ترمیم کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در انتها از تمام روسای دانشگاه‌ها تشکر می‌کنم که در این قسمت تمام تلاششان را کردند تا بخش‌های آسیب‌دیده را شناسایی کنند؛ چون همان‌طور که می‌دانید وقتی یک قسمت آسیب می‌بیند، ارزیابی قیمتی آن خودش یک کار خیلی پیچیده و سخت است.