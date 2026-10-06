به گزارش خبرنگار مهر، آیین انعقاد تفاهم‌نامه تأمین اعتبار برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده در جریان جنگ و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۴ دانشگاه کشور، با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدمحمدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی، اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و جمعی از روسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی، مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط صبح امروز ۱۴ مهرماه در وزارت اقتصاد برگزار شد.

این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد سازوکار اجرایی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بازسازی زیرساخت‌های آزمایشگاهی، پردازشی و فناورانه آسیب‌دیده در مراکز علمی کشور و با اتکا به ظرفیت اعتبار مالیاتی ذیل قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به امضا رسید.

بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده از جنگ در ۴ دانشگاه

بر اساس این تفاهم‌نامه، بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده از جنگ در چهار دانشگاه، از مسیر استفاده از ظرفیت‌های قانونی اعتبار مالیاتی و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی کشور، چهار بانک عامل، دانشگاه آسیب‌دیده و صندوق نوآوری و شکوفایی دنبال خواهد شد.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، موضوع همکاری، تخصیص اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری برای تجهیز مجدد زیرساخت‌های فناوری دانشگاه و جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده است. مطابق مفاد تفاهم‌نامه، سازمان امور مالیاتی موظف است با استفاده از ظرفیت مقررات موجود، زمینه کاهش ریسک مؤدیان را در تخصیص مالیات به این طرح‌ها فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که اعتبار مالیاتی تخصیص‌یافته پس از احراز شرایط قانونی، از بدهی مالیاتی مؤدی کسر و فرایند مربوط برای سرمایه‌گذار پیش‌بینی‌پذیر باشد.

در این چارچوب، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز مسئولیت ایجاد سازوکار لازم برای راستی‌آزمایی، تخصیص و تسویه اعتبار مالیاتی مرتبط با طرح‌ها را بر عهده خواهد داشت و پس از تاییدیه سرمایه مندرج در طرح سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذار، اعتبار مالیاتی مربوط تخصیص‌یافته تلقی خواهد شد.

وزارت اقتصاد مسئول تسهیل فرایند تأمین اعتبار و صدور برگه قطعی مالیاتی شد

بر اساس این تفاهم‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تسهیل فرایند تأمین اعتبار و صدور برگه قطعی مالیاتی موضوع موافقت‌نامه از محل اعتبار مالیاتی و همچنین طراحی و تسهیل فرایندهای اجرایی مرتبط خواهد بود.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز فرایندی را برای بررسی و ارزیابی سریع طرح‌های بازسازی طراحی خواهد کرد تا حداکثر ظرف یک ماه، شرایط اولیه و لازم برای بررسی و تأیید نهایی طرح‌ها در شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان مشخص شود.

تخصیص منابع مالی از محل اعتبار مالیاتی برای تأمین منابع

دانشگاه آسیب‌دیده نیز طرح سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم نوآوری را بر اساس گزارش رسمی ارزیابی خسارت و ضوابط مربوط تدوین کند، بهره‌بردار طرح را معرفی و بر اجرای صحیح قرارداد و طرح سرمایه‌گذاری نظارت کند.همچنین بانک عامل، مسئول تخصیص منابع مالی از محل اعتبار مالیاتی برای تأمین منابع مورد نیاز جبران خسارات و اجرای طرح‌های بازسازی خواهد بود.

این تفاهم‌نامه در ادامه توافق‌ها و اقدامات انجام‌شده طی ماه‌های گذشته میان معاونت علمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بازسازی زیرساخت‌های فناورانه مراکز علمی آسیب‌دیده از جنگ منعقد شده است.بر اساس این برنامه‌، چهار دانشگاه صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان و علم و صنعت ایران در شمار مراکز دارای زیرساخت‌های راهبردی آسیب‌دیده قرار دارند. در این برنامه، تأمین مالی بازسازی از محل اعتبار مالیاتی بانک‌ها پیش‌بینی شده و قرار است هر یک از مراکز آسیب‌دیده از طریق سازوکارهای اجرایی تعیین‌شده به بانک عامل متصل شوند.