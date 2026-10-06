به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، طلای ۱۸ عیار در آخرین تابلو لحظه‌ای اتحادیه طلا و جواهر تهران با رشد ۱۰۸ هزار تومانی به ۲۶ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان رسید؛ اونس جهانی نیز با افزایش ۱۲ دلاری در محدوده ۴۱۵۳ دلار معامله می‌شود.

بر اساس این گزارش طلای داخلی در شرایطی با افزایش قیمت‌ها همراه شده است که دلار در بازار غیررسمی پس از جهش اخیر وارد فاز استراحت و انتظار برای تعیین مسیر بعدی شده، اما رشد اونس جهانی به حمایت از قیمت‌های داخلی ادامه می‌دهد.

بر اساس آخرین داده‌های معاملاتی اتحادیه طلا و جواهر تهران، اونس جهانی طلا در محدوده ۴۱۵۲ تا ۴۱۵۳ دلار قرار دارد که نسبت به روز گذشته حدود ۱۲ دلار افزایش نشان می‌دهد.

رشد قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار

هر گرم طلای ۱۸ عیار در آخرین تابلو لحظه‌ای ۲۶ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورده است. این نرخ نسبت به میانگین روز گذشته ۱۰۸ هزار و ۵۲۸ تومان، معادل ۰.۴۱ درصد، افزایش دارد.

طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۱۴۴ هزار و ۵۴۷ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۳۵ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسیده است.

مظنه تهران نیز امروز ۱۱۵ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان ثبت شده که ۴۷۰ هزار و ۳۰۰ تومان بیشتر از میانگین روز گذشته است.

سکه طرح جدید ۲۷۲ میلیون تومان شد

در بازار سکه نیز قیمت‌ها افزایشی است. سکه طرح جدید با رشد ۷۵۵ هزار و ۵۵۶ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

سکه طرح قدیم نیز ۲۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد که افزایش ۴۵۶ هزار و ۶۱۴ تومانی را نشان می‌دهد.

نیم‌سکه با رشد ۹۰۷ هزار و ۹۳۷ تومانی به ۱۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه با افزایش ۳۸۶ هزار و ۹۴۹ تومانی به ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

سکه یک‌گرمی نیز بدون تغییر نسبت به میانگین روز گذشته، ۳۸ میلیون تومان معامله می‌شود.