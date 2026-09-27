قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلای داخلی امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ در شرایطی فعالیت خود را ادامه داد که بازارهای جهانی تعطیل هستند و قیمت اونس طلا در محدوده ۴۲۸۵ دلار بدون تغییر باقی مانده است؛ در مقابل، افزایش حدود ۲ هزار تومانی دلار و معامله آن در محدوده ۲۳۵ هزار تومان، موجب رشد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی شد.

طلای ۱۸ عیار به ۲۳.۸ میلیون تومان رسید

بر اساس آخرین نرخ‌های بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۳ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد که نسبت به میانگین روز گذشته ۷۱ هزار و ۵۸۶ تومان افزایش داشته است.

طلای ۲۴ عیار نیز به ۳۱ میلیون و ۸۴۲ هزار تومان رسید که رشد ۹۵ هزار و ۸۹۹ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته را نشان می‌دهد.

مظنه تهران نیز امروز ۱۰۳ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان ثبت شد که نسبت به میانگین روز گذشته ۳۱۰ هزار و ۲۷ تومان افزایش یافته است.

در همین حال، اونس جهانی طلا با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی، تقریباً بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح ۴۲۸۵ دلار قرار دارد.

رشد قیمت سکه در بازار داخلی

در بازار سکه نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه داشت. سکه طرح جدید با رشد یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۲۳ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته به ۲۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

سکه طرح قدیم نیز ۲۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورد که ۲۹۴ هزار و ۱۴۹ تومان بیشتر از میانگین روز گذشته است.

نیم‌سکه با افزایش ۹۸۷ هزار و ۸۷۲ تومانی، ۱۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد و ربع‌سکه نیز با رشد ۸۴۶ هزار و ۳۷ تومانی به ۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

بیشترین درصد افزایش در میان انواع سکه مربوط به سکه یک‌گرمی بود که با رشد ۳.۰۳ درصدی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۳۴ میلیون تومان رسید.

در مجموع، ثبات اونس جهانی به دلیل تعطیلی بازارهای بین‌المللی در کنار افزایش دلار در بازار آزاد، باعث شد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی امروز عمدتاً افزایشی باشد.