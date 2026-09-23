قیمت طلا و سکه امروز یک مهر؛ سکه در کانال ۲۳۵ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلای داخلی امروز چهارشنبه و در اولین روز پاییز -یک مهر ۱۴۰۵- در حالی با کاهش قیمت طلا و برخی انواع سکه همراه شده است که اونس جهانی طلا به محدوده ۴ هزار و ۳۱۵ دلار عقب‌نشینی کرده و دلار نیز بدون تغییر محسوس در محدوده ۲۳۱ هزار تومان معامله می‌شود؛ شرایطی که بار دیگر نقش دو متغیر اصلی یعنی طلای جهانی و نرخ ارز را در تعیین قیمت طلا در بازار داخلی نشان می‌دهد.

افت ۵۰ دلاری اونس طلا

اونس جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه با افت ۱.۱۲ درصدی به محدوده ۴ هزار و ۳۱۵ دلار رسیده و همچنان تحت فشار سیگنال‌های انقباضی مقام‌های فدرال رزرو قرار دارد. در حالی که کاهش قیمت نفت می‌تواند نگرانی‌ها درباره تورم و افزایش بیشتر نرخ بهره را کاهش دهد، اظهارات اخیر مقام‌های فدرال رزرو بر ادامه نگرانی نسبت به تورم متمرکز بوده است.

تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، روز سه‌شنبه هشدار داد که ممکن است کاهش آثار شوک‌های تورمی زمان‌بر باشد. همچنین سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، از افزایش نرخ بهره در هفته گذشته حمایت کرد و نسبت به باقی ماندن تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو ابراز نگرانی داشت.

در مقابل، قیمت نفت برای ششمین جلسه متوالی کاهش یافت؛ موضوعی که می‌تواند از مسیر کاهش فشارهای تورمی، نگرانی‌ها درباره افزایش بیشتر نرخ بهره را تا حدی کاهش دهد.

از سوی دیگر، تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا در چین همچنان بالاست و واردات طلای این کشور تا پایان ماه اوت از هزار تن عبور کرده و از کل واردات سال ۲۰۲۵ نیز فراتر رفته است؛ عاملی که در سمت تقاضای بازار جهانی طلا اهمیت دارد.

دلار؛ بال دوم بازار طلای داخلی

در بازار غیررسمی، دلار امروز تغییر محسوسی نداشته و در محدوده ۲۳۱ هزار تومان معامله می‌شود. ثبات نرخ ارز در کنار کاهش قیمت اونس جهانی باعث شده فشار کاهشی بازار جهانی مستقیماً به قیمت طلای داخلی منتقل شود.

به بیان دیگر، در شرایطی که نرخ دلار به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای داخلی قیمت طلا در محدوده‌ای تقریباً ثابت قرار دارد، کاهش اونس جهانی به عامل اصلی تغییرات قیمت طلا در بازار ایران تبدیل شده است. در صورت تداوم ثبات نرخ ارز، مسیر بعدی طلای داخلی تا حد زیادی به واکنش اونس جهانی به تحولات نرخ بهره آمریکا، تورم و تحولات ژئوپلیتیک وابسته خواهد بود.

طلای ۱۸ عیار ۲۳.۵ میلیون تومان شد

بر اساس آخرین نرخ‌های بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۳ میلیون و ۵۳۳ هزار تومان معامله می‌شود. میانگین قیمت این نوع طلا در روز گذشته ۲۳ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۸۸۵ تومان بوده است که قیمت فعلی را ۴۹ هزار و ۸۸۵ تومان، معادل حدود ۰.۲۱ درصد، پایین‌تر نشان می‌دهد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز امروز ۳۱ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان قیمت دارد. این رقم نسبت به میانگین ۳۱ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۵۰۶ تومانی روز گذشته، ۶۶ هزار و ۵۰۶ تومان کاهش یافته است.

مظنه تهران نیز به ۱۰۱ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده است؛ در حالی که میانگین روز گذشته ۱۰۲ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۹۸۵ تومان بوده و بنابراین مظنه تهران ۲۱۵ هزار و ۹۸۵ تومان کاهش داشته است.

ثبات نسبی نرخ سکه طرح جدید

در بازار سکه، سکه طرح قدیم با قیمت ۲۳۱ میلیون تومان معامله می‌شود که نسبت به میانگین ۲۳۲ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۶۸۳ تومانی روز گذشته، یک میلیون و ۸۹۷ هزار و ۶۸۳ تومان کاهش دارد.

سکه طرح جدید با قیمت ۲۳۵ میلیون تومان معامله می‌شود. میانگین قیمت این سکه در روز گذشته ۲۳۴ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۶۷۲ تومان بوده که نشان می‌دهد قیمت فعلی حدود ۱۸۵ هزار تومان بالاتر از میانگین روز گذشته قرار دارد.

نیم‌سکه نیز امروز ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارد و نسبت به میانگین ۱۱۹ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۱۱۶ تومانی روز گذشته، ۶۶۹ هزار و ۸۸۴ تومان افزایش یافته است.

ربع‌سکه با قیمت ۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به میانگین ۶۳ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۱۹ تومانی روز گذشته، ۱۰۵ هزار و ۱۹ تومان کاهش نشان می‌دهد.

سکه یک‌گرمی نیز با قیمت ۳۳ میلیون تومان معامله می‌شود و در مقایسه با میانگین روز گذشته، تغییر محسوسی نداشته است.

بر این اساس، بازار طلای داخلی امروز تحت تأثیر افت اونس جهانی با کاهش محدود قیمت طلا مواجه شده است، در حالی که ثبات دلار در محدوده ۲۳۱ هزار تومان مانع از انتقال یک‌به‌یک افت اونس به تمام بخش‌های بازار شده است.

بنابراین در کوتاه‌مدت، واکنش طلای جهانی به سیاست پولی فدرال رزرو و تحولات تورمی، در کنار مسیر نرخ دلار، دو متغیر اصلی تعیین‌کننده جهت بازار طلای داخلی خواهند بود.