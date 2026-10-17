قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۲۵ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین داده‌های معاملاتی اتحادیه طلا و جواهر تهران در روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار طلا و سکه روند یکدستی نداشته است؛ به‌طوری که قیمت انواع طلای خام افزایش اندکی را ثبت کرده، اما نرخ چند نوع سکه کاهش یافته است.

افزایش جزئی قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار

بر اساس آخرین نرخ‌های ثبت‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۸ هزار و ۴۹۵ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۶ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است؛ این افزایش معادل ۰.۰۳ درصد است.

طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۱۰ هزار و ۸۲۲ تومانی، ۳۴ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

مظنه تهران با افزایش ۳۶ هزار و ۸۷۷ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۱۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسیده است.

کاهش قیمت سکه طرح جدید و نیم‌سکه

در بازار سکه، سکه طرح جدید با کاهش ۹۶۲ هزار و ۸۸۵ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

نیم‌سکه نیز با افت ۵۸۷ هزار و ۳۹۵ تومانی، ۱۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورده و ربع‌سکه با کاهش ۴۷۸ هزار و ۸۵۲ تومانی به ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

در مقابل، سکه طرح قدیم با افزایش یک میلیون و ۷ هزار و ۹۸۳ تومانی، ۲۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. سکه یک‌گرمی نیز بدون تغییر نسبت به میانگین روز گذشته، ۳۸ میلیون تومان قیمت دارد.

دو عامل اثرگذار بر بازار طلا

در بازارهای جهانی، معاملات امروز تعطیل است و اونس طلا پس از بسته‌شدن در محدوده ۴۱۶۶ دلار در شب گذشته، تغییر محسوسی نداشته است. در بازار داخلی، دلار با کاهش حدود ۴ هزار تومانی، اکنون در محدوده ۲۶۳ هزار تومان معامله می‌شود.

بنابراین، در شرایطی که اونس جهانی تغییر چندانی نداشته، کاهش نرخ دلار می‌تواند از عوامل محدودکننده رشد قیمت طلا در بازار داخلی باشد؛ هرچند تغییرات امروز در بازار سکه یکدست نبوده و برخی انواع سکه برخلاف طلای خام کاهش قیمت داشته‌اند.