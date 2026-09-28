سکه ۴.۵ میلیون تومان گران شد؛ توصیه رئیس اتحادیه طلا به خریداران

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار طلا و سکه اظهار کرد: با توجه به کاهش ۱۴۴ دلاری اونس طلای جهانی پس از تعطیلات هفتگی، قیمت اونس در حال حاضر به ۴۱۵۳ دلار رسیده است.

وی افزود: در بازار داخلی نیز افزایش حدود ۱۰ هزار تومانی نرخ دلار -در بازار غیررسمی- باعث شد بازار طلا و سکه واکنش افزایشی نشان دهد، با این حال بازار در حال حاضر التهاب خاصی ندارد.

بذرافشان با اشاره به وضعیت قیمت‌ها در بازار گفت: با توجه به نوسانات و افزایش‌های هیجانی قیمت، مردم باید صبوری کنند و مبادلات خود را با دقت بیشتری انجام دهند. تجربه نشان داده است که در دوره‌های نوسانی، بهتر است افراد تا زمان ایجاد ثبات در قیمت‌ها برای انجام معاملات صبر کنند.

جزئیات قیمت

به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۴۹۲ هزار تومانی به ۲۴ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان رسیده است.

بذرافشان افزود: همچنین سکه طرح جدید با افزایش ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، ۲۴۷ میلیون تومان، سکه طرح قدیم با همین میزان افزایش، ۲۴۱ میلیون تومان، نیم‌سکه با ۲ میلیون تومان افزایش، ۱۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش، ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: سکه یک‌گرمی نیز با افزایش یک میلیون تومانی به ۳۵ میلیون تومان رسیده است. حباب سکه نیز یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

تاثیر حراج شمش در قیمت طلا و سکه

بذرافشان درباره نقش حراج شمش و سکه در بازار نیز گفت: حراج ابزار و مسکن موقتی است، اما اگر بانک مرکزی با استفاده از تجربه‌های گذشته، حراج شمش، پیش‌فروش سکه و کنترل قیمت ارز را به‌درستی مدیریت کند، قطعا این اقدامات می‌تواند در کاهش و ایجاد ثبات در قیمت‌ها نقش محوری داشته باشد.