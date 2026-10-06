به گزارش خبرنگار مهر، اجراهای زنده موسیقی نیمه دوم مهر امسال زیرسایه جنگ و فضای پرفراز و نشیبی که در آن قرار داریم در حالی پیش روی مخاطبان و علاقه مندان موسیقی قرار می گیرند که ماجرای توقف برخی از کنسرت ها در تعدادی از شهرهای کشور با وجود کسب مجوزها، ماجرای طولانی و ادامه دار فقدان برگزاری کنسرت های پاپ در سالن های بزرگ پایتخت و ورود خوانندگان و گروه های مطرح موسیقی به کورس کنسرت ها از جمله نکاتی است که می توان روی هر یک از آنها تمرکز کرد.
شرایطی پرچالش که به واسطه اتفاقات و رویدادهایی که زیرسایه جنگ تحمیلی قرار گرفته اند، می توانند برای هریک از مخاطبان و فعالان عرصه موسیقی دربرگیرنده خاطرات و تجربه های تلخ و شیرینی باشد که در تاریخ ذهن شنیداری و دیداری شان ثبت می شود. باید دید چه سرنوشتی برای آنچه امروز از تولید و عرضه محصولات موسیقایی در قالب هایی چون کنسرت، تک آهنگ و موارد مشابه تعریف می شوند، رقم خواهد خورد.
آنچه می خوانید مروری اجمالی به جریان و برنامه برگزاری کنسرت ها در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ مهر سال ۱۴۰۵ است که اسامی و تاریخ آنها براساس آنچه در سامانه های فروش رسمی بلیت کنسرت ها درج شدهاست پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.
* چهارشنبه ۱۵ مهر
- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز
- اپرای حلاج با خوانندگی پرواز همای؛ مرکز همایش های خاوران تبریز
- کنسرت فرج علیپور؛ سالن امید کوهدشت
- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان
- کنسرت گروه «نی مه»؛ تالار احسان شیراز
- کنسرت گروه «ایوان»؛ تالار جهاد دانشگاهی شیراز
- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن مردانی کازرون
- کنسرت حامیم؛ سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضرت رقیه یزد
- فیلم کنسرت «هری پاتر» به رهبری ارکستر سینا خیرآبادی؛ تالار مرکزی ساری
- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن آموزش و پرورش سنندج
- کنسرت میثم ابراهیمی؛ تالار داریوش بجنورد
- کنسرت گروه «سورن» به خوانندگی محمد شجاعی؛ تالار رودکی اصفهان
- کنسرت رضا صادقی؛ تالار لیان بوشهر
- کنسرت بابک جهانبخش؛ تالار مرکزی یزد
- کنسرت مجید رضوی؛ فرهنگسرای شهرکرد
- کنسرت آصف آریا؛ سالن اکومال کرج
- کنسرت ارکستر مجلسی «نوای ایرانمهر»؛ تالار رودکی تهران
* پنجشنبه ۱۶ مهر
- کنسرت پیانو و آواز علیرضا قرایی منش و بهرنگ معتمدی؛ سالن حافظ شیراز
- کنسرت ارکستر نغمه های جاویدان به رهبری ارکستر محمدرضا اژدری؛ برج آزادی تهران
- کنسرت ارکستر زهی «لنیا»؛ تالار رودکی تهران
- فیلم کنسرت «گیم آف ترونز»؛ تالار مرکزی ساری
- کنسرت گروه «یلدا» به سرپرستی یلدا یزدانی؛ موزه موسیقی تهران
- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان
- کنسرت فرج علیپور؛ سینما فلسطین بروجرد
- کنسرت عرشیاس؛ سالن هلال احمر زنجان
- کنسرت حمید حامی؛ سالن آرش مال بندرانزلی
- فیلم کنسرت «هری پاتر» به رهبری ارکستر سینا خیرآبادی؛ تالار مرکزی ساری
- کنسرت علی عبدالمالکی؛ تالار احسان شیراز
- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن شور گراش
- کنسرت ناصر زینلی؛ سالن امیرمهر اکسین محمودآباد
- کنسرت حامیم؛ سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضرت رقیه یزد
- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز
- کنسرت بابک جهانبخش؛ تالار مرکزی یزد
- کنسرت محمد علیزاده؛ تالار وحدت ارومیه
- کنسرت گروه «بمرانی»؛ سالن نمایشگاه بین المللی قزوین
- کنسرت رضا صادقی؛ سالن پرستیژهال اهواز
- کنسرت مسعود صادقلو؛ تالار هال مریم جزیره کیش
- کنسرت «خانه مادربزرگه؛ خانه ایران» به سرپرستی سودابه سالم؛ برج آزادی تهران
- کنسرت گروه «لیل» با خوانندگی جواد ابراهیمی (جوادو)؛ بلک باکس ایران مال تهران
* جمعه ۱۷ مهر
- کنسرت گروه «شیده»؛ برج آزادی تهران
- کنسرت فلامنکو رمیک هوانسیان؛ فرهنگسرای نیاوران تهران
- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز
- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان
- کنسرت سهیل آدمی؛ سالن اداره ارشاد سقز
- کنسرت «خانه مادربزرگه؛ خانه ایران» به سرپرستی سودابه سالم؛ برج آزادی تهران
- کنسرت سامان جلیلی؛ تالار مرکزی رشت
- کنسرت رضا صادقی؛ سالن پرستیژهال اهواز
- کنسرت ناصر زینلی؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان
- فیلم کنسرت «هری پاتر» به رهبری ارکستر سینا خیرآبادی؛ تالار مرکزی ساری
- کنسرت محمد علیزاده؛ سالن همایش های خاوران تبریز
- کنسرت اشوان؛ تالار مرکزی یزد
- کنسرت مجید رضوی؛ تالار حافظ شیراز
- کنسرت ویژه بانوان گروه «نوشه»؛ تالار وحدت تهران
* شنبه ۱۸ مهر
- کنسرت «شب اپرای آذربایجان» به رهبری ارکستر وحید علیپور و خوانندگی یاشار احمدی؛ برج میلاد تهران
- کنسرت پرواز همای؛ سالن وزنه برداری اردبیل
- کنسرت حمید حامی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان
- کنسرت علی قمصری؛ تالار مرکزی رشت
- کنسرت اشوان؛ تالار مرکزی یزد
- کنسرت مجید رضوی؛ تالار حافظ شیراز
- کنسرت «اهورا بند (حمیدرضا خجندی)»؛ فرهنگسرای ارسباران تهران
- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز
- کنسرت حمید عسگری؛ سالن اکومال کرج
- کنسرت رضا شیری؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان
- فیلم کنسرت «میان ستاره ای » ارکستر «آلنام» به رهبری ارکستر وجید علیپور؛ برج میلاد تهران
* یکشنبه ۱۹ مهر
- کنسرت «کاکوبند»؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان
- کنسرت گرشا رضایی؛ تالار میزبان رشت
- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضرت رقیه یزد
- کنسرت گروه «نوان»؛ تالار مرکزی رشت
- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز
- کنسرت رضا شیری؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان
- کنسرت مجید رضوی؛ تالار حافظ شیراز
- کنسرت گروه «بمرانی»؛ تالار جهاددانشگاهی شیراز
- کنسرت حمید عسگری؛ تالار وزنه برداری اردبیل
- کنسرت مسعود صادقلو؛ سالن اکومال کرج
- کنسرت رضا صادقی؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان
* دوشنبه ۲۰ مهر
- کنسرت علی قمصری؛ سالن اریکه آریایی آمل
- کنسرت حمید حامی؛ تالار شهید آوینی بندرعباس
- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضرت رقیه یزد
- کنسرت ناصر زینلی؛ سالن هلال احمر زنجان
- کنسرت گروه «نوان»؛ تالار مرکزی رشت
- کنسرت مجید رضوی؛ تالار حافظ شیراز
- کنسرت «کاکوبند»؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان
- کنسرت مسعود صادقلو؛ سالن اکومال کرج
- کنسرت رضا صادقی؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان
- کنسرت حمید عسگری؛ تالار پتروشیمی تبریز
- کنسرت کسری زاهدی؛ سالن اکومال کرج
* سه شنبه ۲۱ مهر
- کنسرت فرج علیپور؛ فرهنگسرای شهر اراک
- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز
- کنسرت حامیم؛ تالار مرکزی ساری
- کنسرت «کاکوبند»؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان
- کنسرت بابک جهانبخش؛ تالار مرکزی رشت
- کنسرت اشوان؛ سالن سیتی سنتر اصفهان
- کنسرت حمید عسگری؛ تالار وحدت ارومیه
* چهارشنبه ۲۲ مهر
- کنسرت ایرج رحمانپور؛ سالن امید کوهدشت
- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز
- کنسرت حمید حامی؛ تالار شهید آوینی بندرعباس
- کنسرت گروه «کماکان»؛ سالن اکت تهران
- کنسرت ارکستر «هیژان» به رهبری ارکستر هیوا رنجبر؛ برج آزادی تهران
- کنسرت مهراد جم؛ تالار وحدت ارشاد ارومیه
- کنسرت حامیم؛ تالار مرکزی ساری
- کنسرت اشوان؛ سالن سیتی سنتر اصفهان
- کنسرت مجید رضوی؛ تالار داریوش بجنورد
* پنجشنبه ۲۳ مهر
- کنسرت سبحان مهدی پور؛ فرهنگسرای نیاوران تهران
- کنسرت گروه «آوا کوب»؛ برج آزادی تهران
- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز
- کنسرت ارکستر «چکاوک» به سرپرستی رضا شایسته؛ تالار وحدت تهران
- کنسرت مجید رضوی؛ تالار داریوش بجنورد
- کنسرت مهراد جم؛ تالار وحدت مهاباد
- کنسرت گروه «کماکان»؛ سالن اکت تهران
- کنسرت پیمان کیوانی؛ تالار وزنه برداری اردبیل
- کنسرت علی قمصری؛ تالار احسان شیراز
- کنسرت مسعود صادقلو؛ تالار مرکزی رشت
* جمعه ۲۴ مهر
- کنسرت حمید حامی و رضا تاجبخش؛ تالار رودکی اصفهان
- کنسرت علی عبدالمالکی؛ تالار پتروشیمی تبریز
- کنسرت پرواز همای؛ تالار لیان بوشهر
- کنسرت فرج علیپور؛ فرهنگسرای بهمن تهران
- کنسرت محمد غدیری؛ برج آزادی تهران
- کنسرت ویژه بانوان گروه «آوای صحرا»؛ فرهنگسرای نیاوران تهران
- کنسرت مسیح و آرش؛ تالار مرکزی رشت
- کنسرت پیمان کیوانی؛ تالار وزنه برداری اردبیل
- کنسرت سامان جلیلی؛ فرهنگسرای بروجن
- کنسرت علی قمصری؛ تالار احسان شیراز
- کنسرت محمد علیزاده؛ سالن سیتی سنتر اصفهان
* شنبه ۲۵ مهر
- کنسرت گروه «کلید صلح» به سرپرستی محمود میرزایی؛ تالار رودکی تهران
* یکشنبه ۲۶ مهر
- کنسرت حمید حامی؛ تالار پتروشیمی تبریز
- کنسرت علی عبدالمالکی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان
- کنسرت حامیم؛ سینما فلسطین بروجرد
* دوشنبه ۲۷ مهر
- کنسرت «هورش بند (مهدی دارابی)»؛ مرکز همایش های خاوران تبریز
* سه شنبه ۲۸ مهر
- کنسرت فرج علیپور؛ تالار انتظار کرمانشاه
- کنسرت کنسرواتوار تهران؛ فرهنگسرای نیاوران تهران
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