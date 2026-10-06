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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

رونمایی از تقویم موسیقی نیمه دوم مهر؛ اینجا کنسرت‌ها زنده‌اند

رونمایی از تقویم موسیقی نیمه دوم مهر؛ اینجا کنسرت‌ها زنده‌اند

اجراهای موسیقی نیمه دوم مهر در حالی برگزار می شوند که ماجرای ادامه دار برگزار نشدن کنسرت‌ها در پایتخت و ورود برخی دیگر از هنرمندان مطرح به کورس کنسرت‌ها از نکات جالب توجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، اجراهای زنده موسیقی نیمه دوم مهر امسال زیرسایه جنگ و فضای پرفراز و نشیبی که در آن قرار داریم در حالی پیش روی مخاطبان و علاقه مندان موسیقی قرار می گیرند که ماجرای توقف برخی از کنسرت ها در تعدادی از شهرهای کشور با وجود کسب مجوزها، ماجرای طولانی و ادامه دار فقدان برگزاری کنسرت های پاپ در سالن های بزرگ پایتخت و ورود خوانندگان و گروه های مطرح موسیقی به کورس کنسرت ها از جمله نکاتی است که می توان روی هر یک از آنها تمرکز کرد.

شرایطی پرچالش که به واسطه اتفاقات و رویدادهایی که زیرسایه جنگ تحمیلی قرار گرفته اند، می توانند برای هریک از مخاطبان و فعالان عرصه موسیقی دربرگیرنده خاطرات و تجربه های تلخ و شیرینی باشد که در تاریخ ذهن شنیداری و دیداری شان ثبت می شود. باید دید چه سرنوشتی برای آنچه امروز از تولید و عرضه محصولات موسیقایی در قالب هایی چون کنسرت، تک آهنگ و موارد مشابه تعریف می شوند، رقم خواهد خورد.

آنچه می خوانید مروری اجمالی به جریان و برنامه برگزاری کنسرت ها در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ مهر سال ۱۴۰۵ است که اسامی و تاریخ آنها براساس آنچه در سامانه های فروش رسمی بلیت کنسرت ها درج شده‌است پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

* چهارشنبه ۱۵ مهر

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- اپرای حلاج با خوانندگی پرواز همای؛ مرکز همایش های خاوران تبریز

- کنسرت فرج علیپور؛ سالن امید کوهدشت

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت گروه «نی مه»؛ تالار احسان شیراز

- کنسرت گروه «ایوان»؛ تالار جهاد دانشگاهی شیراز

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن مردانی کازرون

- کنسرت حامیم؛ سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضرت رقیه یزد

- فیلم کنسرت «هری پاتر» به رهبری ارکستر سینا خیرآبادی؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن آموزش و پرورش سنندج

- کنسرت میثم ابراهیمی؛ تالار داریوش بجنورد

- کنسرت گروه «سورن» به خوانندگی محمد شجاعی؛ تالار رودکی اصفهان

- کنسرت رضا صادقی؛ تالار لیان بوشهر

- کنسرت بابک جهانبخش؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت مجید رضوی؛ فرهنگسرای شهرکرد

- کنسرت آصف آریا؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت ارکستر مجلسی «نوای ایرانمهر»؛ تالار رودکی تهران

* پنجشنبه ۱۶ مهر

- کنسرت پیانو و آواز علیرضا قرایی منش و بهرنگ معتمدی؛ سالن حافظ شیراز

- کنسرت ارکستر نغمه های جاویدان به رهبری ارکستر محمدرضا اژدری؛ برج آزادی تهران

- کنسرت ارکستر زهی «لنیا»؛ تالار رودکی تهران

- فیلم کنسرت «گیم آف ترونز»؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت گروه «یلدا» به سرپرستی یلدا یزدانی؛ موزه موسیقی تهران

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت فرج علیپور؛ سینما فلسطین بروجرد

- کنسرت عرشیاس؛ سالن هلال احمر زنجان

- کنسرت حمید حامی؛ سالن آرش مال بندرانزلی

- فیلم کنسرت «هری پاتر» به رهبری ارکستر سینا خیرآبادی؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ تالار احسان شیراز

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن شور گراش

- کنسرت ناصر زینلی؛ سالن امیرمهر اکسین محمودآباد

- کنسرت حامیم؛ سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضرت رقیه یزد

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت بابک جهانبخش؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت محمد علیزاده؛ تالار وحدت ارومیه

- کنسرت گروه «بمرانی»؛ سالن نمایشگاه بین المللی قزوین

- کنسرت رضا صادقی؛ سالن پرستیژهال اهواز

- کنسرت مسعود صادقلو؛ تالار هال مریم جزیره کیش

- کنسرت «خانه مادربزرگه؛ خانه ایران» به سرپرستی سودابه سالم؛ برج آزادی تهران

- کنسرت گروه «لیل» با خوانندگی جواد ابراهیمی (جوادو)؛ بلک باکس ایران مال تهران

* جمعه ۱۷ مهر

- کنسرت گروه «شیده»؛ برج آزادی تهران

- کنسرت فلامنکو رمیک هوانسیان؛ فرهنگسرای نیاوران تهران

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت سهیل آدمی؛ سالن اداره ارشاد سقز

- کنسرت «خانه مادربزرگه؛ خانه ایران» به سرپرستی سودابه سالم؛ برج آزادی تهران

- کنسرت سامان جلیلی؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت رضا صادقی؛ سالن پرستیژهال اهواز

- کنسرت ناصر زینلی؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- فیلم کنسرت «هری پاتر» به رهبری ارکستر سینا خیرآبادی؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت محمد علیزاده؛ سالن همایش های خاوران تبریز

- کنسرت اشوان؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت ویژه بانوان گروه «نوشه»؛ تالار وحدت تهران

* شنبه ۱۸ مهر

- کنسرت «شب اپرای آذربایجان» به رهبری ارکستر وحید علیپور و خوانندگی یاشار احمدی؛ برج میلاد تهران

- کنسرت پرواز همای؛ سالن وزنه برداری اردبیل

- کنسرت حمید حامی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت علی قمصری؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت اشوان؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت «اهورا بند (حمیدرضا خجندی)»؛ فرهنگسرای ارسباران تهران

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت حمید عسگری؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت رضا شیری؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- فیلم کنسرت «میان ستاره ای » ارکستر «آلنام» به رهبری ارکستر وجید علیپور؛ برج میلاد تهران

* یکشنبه ۱۹ مهر

- کنسرت «کاکوبند»؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت گرشا رضایی؛ تالار میزبان رشت

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضرت رقیه یزد

- کنسرت گروه «نوان»؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت رضا شیری؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت گروه «بمرانی»؛ تالار جهاددانشگاهی شیراز

- کنسرت حمید عسگری؛ تالار وزنه برداری اردبیل

- کنسرت مسعود صادقلو؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت رضا صادقی؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

* دوشنبه ۲۰ مهر

- کنسرت علی قمصری؛ سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت حمید حامی؛ تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضرت رقیه یزد

- کنسرت ناصر زینلی؛ سالن هلال احمر زنجان

- کنسرت گروه «نوان»؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت «کاکوبند»؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت مسعود صادقلو؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت رضا صادقی؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت حمید عسگری؛ تالار پتروشیمی تبریز

- کنسرت کسری زاهدی؛ سالن اکومال کرج

* سه شنبه ۲۱ مهر

- کنسرت فرج علیپور؛ فرهنگسرای شهر اراک

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت حامیم؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت «کاکوبند»؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت بابک جهانبخش؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت اشوان؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت حمید عسگری؛ تالار وحدت ارومیه

* چهارشنبه ۲۲ مهر

- کنسرت ایرج رحمانپور؛ سالن امید کوهدشت

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت حمید حامی؛ تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت گروه «کماکان»؛ سالن اکت تهران

- کنسرت ارکستر «هیژان» به رهبری ارکستر هیوا رنجبر؛ برج آزادی تهران

- کنسرت مهراد جم؛ تالار وحدت ارشاد ارومیه

- کنسرت حامیم؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت اشوان؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار داریوش بجنورد

* پنجشنبه ۲۳ مهر

- کنسرت سبحان مهدی پور؛ فرهنگسرای نیاوران تهران

- کنسرت گروه «آوا کوب»؛ برج آزادی تهران

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت ارکستر «چکاوک» به سرپرستی رضا شایسته؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار داریوش بجنورد

- کنسرت مهراد جم؛ تالار وحدت مهاباد

- کنسرت گروه «کماکان»؛ سالن اکت تهران

- کنسرت پیمان کیوانی؛ تالار وزنه برداری اردبیل

- کنسرت علی قمصری؛ تالار احسان شیراز

- کنسرت مسعود صادقلو؛ تالار مرکزی رشت

* جمعه ۲۴ مهر

- کنسرت حمید حامی و رضا تاجبخش؛ تالار رودکی اصفهان

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ تالار پتروشیمی تبریز

- کنسرت پرواز همای؛ تالار لیان بوشهر

- کنسرت فرج علیپور؛ فرهنگسرای بهمن تهران

- کنسرت محمد غدیری؛ برج آزادی تهران

- کنسرت ویژه بانوان گروه «آوای صحرا»؛ فرهنگسرای نیاوران تهران

- کنسرت مسیح و آرش؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت پیمان کیوانی؛ تالار وزنه برداری اردبیل

- کنسرت سامان جلیلی؛ فرهنگسرای بروجن

- کنسرت علی قمصری؛ تالار احسان شیراز

- کنسرت محمد علیزاده؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

* شنبه ۲۵ مهر

- کنسرت گروه «کلید صلح» به سرپرستی محمود میرزایی؛ تالار رودکی تهران

* یکشنبه ۲۶ مهر

- کنسرت حمید حامی؛ تالار پتروشیمی تبریز

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت حامیم؛ سینما فلسطین بروجرد

* دوشنبه ۲۷ مهر

- کنسرت «هورش بند (مهدی دارابی)»؛ مرکز همایش های خاوران تبریز

* سه شنبه ۲۸ مهر

- کنسرت فرج علیپور؛ تالار انتظار کرمانشاه

- کنسرت کنسرواتوار تهران؛ فرهنگسرای نیاوران تهران

کد مطلب 6969266
علیرضا سعیدی

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