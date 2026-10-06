به گزارش خبرنگار مهر، اجراهای زنده موسیقی نیمه دوم مهر امسال زیرسایه جنگ و فضای پرفراز و نشیبی که در آن قرار داریم در حالی پیش روی مخاطبان و علاقه مندان موسیقی قرار می گیرند که ماجرای توقف برخی از کنسرت ها در تعدادی از شهرهای کشور با وجود کسب مجوزها، ماجرای طولانی و ادامه دار فقدان برگزاری کنسرت های پاپ در سالن های بزرگ پایتخت و ورود خوانندگان و گروه های مطرح موسیقی به کورس کنسرت ها از جمله نکاتی است که می توان روی هر یک از آنها تمرکز کرد.

شرایطی پرچالش که به واسطه اتفاقات و رویدادهایی که زیرسایه جنگ تحمیلی قرار گرفته اند، می توانند برای هریک از مخاطبان و فعالان عرصه موسیقی دربرگیرنده خاطرات و تجربه های تلخ و شیرینی باشد که در تاریخ ذهن شنیداری و دیداری شان ثبت می شود. باید دید چه سرنوشتی برای آنچه امروز از تولید و عرضه محصولات موسیقایی در قالب هایی چون کنسرت، تک آهنگ و موارد مشابه تعریف می شوند، رقم خواهد خورد.

آنچه می خوانید مروری اجمالی به جریان و برنامه برگزاری کنسرت ها در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ مهر سال ۱۴۰۵ است که اسامی و تاریخ آنها براساس آنچه در سامانه های فروش رسمی بلیت کنسرت ها درج شده‌است پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

* چهارشنبه ۱۵ مهر

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- اپرای حلاج با خوانندگی پرواز همای؛ مرکز همایش های خاوران تبریز

- کنسرت فرج علیپور؛ سالن امید کوهدشت

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت گروه «نی مه»؛ تالار احسان شیراز

- کنسرت گروه «ایوان»؛ تالار جهاد دانشگاهی شیراز

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن مردانی کازرون

- کنسرت حامیم؛ سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضرت رقیه یزد

- فیلم کنسرت «هری پاتر» به رهبری ارکستر سینا خیرآبادی؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن آموزش و پرورش سنندج

- کنسرت میثم ابراهیمی؛ تالار داریوش بجنورد

- کنسرت گروه «سورن» به خوانندگی محمد شجاعی؛ تالار رودکی اصفهان

- کنسرت رضا صادقی؛ تالار لیان بوشهر

- کنسرت بابک جهانبخش؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت مجید رضوی؛ فرهنگسرای شهرکرد

- کنسرت آصف آریا؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت ارکستر مجلسی «نوای ایرانمهر»؛ تالار رودکی تهران

* پنجشنبه ۱۶ مهر

- کنسرت پیانو و آواز علیرضا قرایی منش و بهرنگ معتمدی؛ سالن حافظ شیراز

- کنسرت ارکستر نغمه های جاویدان به رهبری ارکستر محمدرضا اژدری؛ برج آزادی تهران

- کنسرت ارکستر زهی «لنیا»؛ تالار رودکی تهران

- فیلم کنسرت «گیم آف ترونز»؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت گروه «یلدا» به سرپرستی یلدا یزدانی؛ موزه موسیقی تهران

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت فرج علیپور؛ سینما فلسطین بروجرد

- کنسرت عرشیاس؛ سالن هلال احمر زنجان

- کنسرت حمید حامی؛ سالن آرش مال بندرانزلی

- فیلم کنسرت «هری پاتر» به رهبری ارکستر سینا خیرآبادی؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ تالار احسان شیراز

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن شور گراش

- کنسرت ناصر زینلی؛ سالن امیرمهر اکسین محمودآباد

- کنسرت حامیم؛ سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضرت رقیه یزد

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت بابک جهانبخش؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت محمد علیزاده؛ تالار وحدت ارومیه

- کنسرت گروه «بمرانی»؛ سالن نمایشگاه بین المللی قزوین

- کنسرت رضا صادقی؛ سالن پرستیژهال اهواز

- کنسرت مسعود صادقلو؛ تالار هال مریم جزیره کیش

- کنسرت «خانه مادربزرگه؛ خانه ایران» به سرپرستی سودابه سالم؛ برج آزادی تهران

- کنسرت گروه «لیل» با خوانندگی جواد ابراهیمی (جوادو)؛ بلک باکس ایران مال تهران

* جمعه ۱۷ مهر

- کنسرت گروه «شیده»؛ برج آزادی تهران

- کنسرت فلامنکو رمیک هوانسیان؛ فرهنگسرای نیاوران تهران

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت سهیل آدمی؛ سالن اداره ارشاد سقز

- کنسرت «خانه مادربزرگه؛ خانه ایران» به سرپرستی سودابه سالم؛ برج آزادی تهران

- کنسرت سامان جلیلی؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت رضا صادقی؛ سالن پرستیژهال اهواز

- کنسرت ناصر زینلی؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- فیلم کنسرت «هری پاتر» به رهبری ارکستر سینا خیرآبادی؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت محمد علیزاده؛ سالن همایش های خاوران تبریز

- کنسرت اشوان؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت ویژه بانوان گروه «نوشه»؛ تالار وحدت تهران

* شنبه ۱۸ مهر

- کنسرت «شب اپرای آذربایجان» به رهبری ارکستر وحید علیپور و خوانندگی یاشار احمدی؛ برج میلاد تهران

- کنسرت پرواز همای؛ سالن وزنه برداری اردبیل

- کنسرت حمید حامی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت علی قمصری؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت اشوان؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت «اهورا بند (حمیدرضا خجندی)»؛ فرهنگسرای ارسباران تهران

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت حمید عسگری؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت رضا شیری؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- فیلم کنسرت «میان ستاره ای » ارکستر «آلنام» به رهبری ارکستر وجید علیپور؛ برج میلاد تهران

* یکشنبه ۱۹ مهر

- کنسرت «کاکوبند»؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت گرشا رضایی؛ تالار میزبان رشت

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضرت رقیه یزد

- کنسرت گروه «نوان»؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت رضا شیری؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت گروه «بمرانی»؛ تالار جهاددانشگاهی شیراز

- کنسرت حمید عسگری؛ تالار وزنه برداری اردبیل

- کنسرت مسعود صادقلو؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت رضا صادقی؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

* دوشنبه ۲۰ مهر

- کنسرت علی قمصری؛ سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت حمید حامی؛ تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت مجید خراط ها؛ سالن آمفی تئاتر دانشگاه حضرت رقیه یزد

- کنسرت ناصر زینلی؛ سالن هلال احمر زنجان

- کنسرت گروه «نوان»؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت «کاکوبند»؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت مسعود صادقلو؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت رضا صادقی؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت حمید عسگری؛ تالار پتروشیمی تبریز

- کنسرت کسری زاهدی؛ سالن اکومال کرج

* سه شنبه ۲۱ مهر

- کنسرت فرج علیپور؛ فرهنگسرای شهر اراک

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت حامیم؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت «کاکوبند»؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت بابک جهانبخش؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت اشوان؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت حمید عسگری؛ تالار وحدت ارومیه

* چهارشنبه ۲۲ مهر

- کنسرت ایرج رحمانپور؛ سالن امید کوهدشت

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت حمید حامی؛ تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت گروه «کماکان»؛ سالن اکت تهران

- کنسرت ارکستر «هیژان» به رهبری ارکستر هیوا رنجبر؛ برج آزادی تهران

- کنسرت مهراد جم؛ تالار وحدت ارشاد ارومیه

- کنسرت حامیم؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت اشوان؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار داریوش بجنورد

* پنجشنبه ۲۳ مهر

- کنسرت سبحان مهدی پور؛ فرهنگسرای نیاوران تهران

- کنسرت گروه «آوا کوب»؛ برج آزادی تهران

- کنسرت گروه «سیاوش» به خوانندگی همایون شجریان؛ آمفی تئاتر روباز سعدی نمایشگاه بین المللی شیراز

- کنسرت ارکستر «چکاوک» به سرپرستی رضا شایسته؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار داریوش بجنورد

- کنسرت مهراد جم؛ تالار وحدت مهاباد

- کنسرت گروه «کماکان»؛ سالن اکت تهران

- کنسرت پیمان کیوانی؛ تالار وزنه برداری اردبیل

- کنسرت علی قمصری؛ تالار احسان شیراز

- کنسرت مسعود صادقلو؛ تالار مرکزی رشت

* جمعه ۲۴ مهر

- کنسرت حمید حامی و رضا تاجبخش؛ تالار رودکی اصفهان

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ تالار پتروشیمی تبریز

- کنسرت پرواز همای؛ تالار لیان بوشهر

- کنسرت فرج علیپور؛ فرهنگسرای بهمن تهران

- کنسرت محمد غدیری؛ برج آزادی تهران

- کنسرت ویژه بانوان گروه «آوای صحرا»؛ فرهنگسرای نیاوران تهران

- کنسرت مسیح و آرش؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت پیمان کیوانی؛ تالار وزنه برداری اردبیل

- کنسرت سامان جلیلی؛ فرهنگسرای بروجن

- کنسرت علی قمصری؛ تالار احسان شیراز

- کنسرت محمد علیزاده؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

* شنبه ۲۵ مهر

- کنسرت گروه «کلید صلح» به سرپرستی محمود میرزایی؛ تالار رودکی تهران

* یکشنبه ۲۶ مهر

- کنسرت حمید حامی؛ تالار پتروشیمی تبریز

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ تالار فرهنگ و هنر کرمان

- کنسرت حامیم؛ سینما فلسطین بروجرد

* دوشنبه ۲۷ مهر

- کنسرت «هورش بند (مهدی دارابی)»؛ مرکز همایش های خاوران تبریز

* سه شنبه ۲۸ مهر

- کنسرت فرج علیپور؛ تالار انتظار کرمانشاه

- کنسرت کنسرواتوار تهران؛ فرهنگسرای نیاوران تهران