«کمدی بدنام» به خانه تئاتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «کمدی بدنام» به نویسندگی و کارگردانی علی اصغری و تهیه‌کنندگی مشترک علیرضا گیلوری و میلاد اسکندری از ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در تماشاخانه جوانمرد خانه تئاتر روی صحنه می‌رود.

این نمایش با نگاهی به تاریخ تئاتر لاله‌زار و هنرمندانی که در شکل‌گیری و تداوم این جریان نمایشی نقش داشته‌اند، روایت خود را پیش می‌برد و تلاش دارد بخشی از خاطره و تاریخ تئاتر عامه‌پسند ایران را از منظری نمایشی بازخوانی کند.

جواد خواجوی، مازیار مهرگان، امیرحسین قلیچ، ساناز امامیه بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به مجری طرح: آکادمی آکتور، برنامه‌ریز: مریم پیوند حیدری، طراح صحنه: علی اصغری، طراح حرکت: آذر امیرخوانساری، سرپرست موسیقی: آرمین امین‌ترابی، طراح پوستر و تبلیغات: علی زندیه، عکاس: شایان عظیمی، دستیاران کارگردان: عرفان خالقی، احسان فغانی، منشی صحنه: مینو منوچهری، مدیر صحنه: محمدحسین سلطانی و مدیر روابط عمومی، رسانه و تبلیغات: حامد قریب اشاره کرد.