«جبل مطران» در تعز فتح شد؛ فرمانده تیپ ۳۵ زرهی کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی یمنی به خبرگزاری یمنی سبأ گفت که یک نظامی ارشد وابسته به مزدوران سعودی در جریان درگیری های استان تعز به هلاکت رسیده است.

این منبع اعلام کرد: منافق و مزدور، عبدالرحمن الشمسانی فرمانده تیپ ۳۵ زرهی مزدوان سعودی در جبل مطران در استان تعز کشته شد.

از سوی دیگر یک منبع نظامی اعلام کرد که جبل مطران در منطقه الصلوب در استان تعز به دست نیروهای مسلح یمن فتح شده است.

این منبع بیان کرد: با یاری خداوند، جبل مطران در منطقه الصلو در استان تعز فتح شد و مقادیر زیادی تجهیزات نظامی، از جمله خودروها و سلاح‌های مختلف، به غنیمت گرفته شد.

این درحالی است که پیش از این نیروهای مسلح یمن پیشروی های برق آسا در تعز داشته و مناطق الاعلوم، الشعوبه و العین در مدیریت المواسط را آزاد کردند و از جنوب به نیروهای مستقر در ارتفاعات مدیریت سامع رسیدند.