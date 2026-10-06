زوج سارق ECU خودروهای ۲۰۶ در تهرانپارس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امین‌الله بیرانوند اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان درباره سرقت ECU یا همان کامپیوتر خودروهای ۲۰۶ در محدوده تهرانپارس، تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان سرقت آغاز شد.

وی افزود: مأموران در جریان بررسی‌های تخصصی و با بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته موفق شدند سارق را شناسایی و در ادامه او و همسرش را دستگیر کنند.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بررسی‌های پلیسی نشان داد این زوج در برخی سرقت‌ها با یکدیگر همراه بوده‌اند و متهم پس از دستگیری به ده‌ها فقره سرقت کامپیوتر خودرو اعتراف کرد.

بیرانوند گفت: متهم در تحقیقات عنوان کرد که همسرش را هنگام سرقت همراه خود می‌برده تا حضور آنها در محل، عادی به نظر برسد و حساسیت شهروندان را برنینگیزد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات، مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد و به خرید کامپیوترهای سرقتی اعتراف کرد.

سارق: برای تأمین هزینه مواد دوباره سرقت کردم

این سارق که سابقه محکومیت به دلیل سرقت کامپیوتر خودرو را دارد، درباره نحوه ارتکاب سرقت گفت: پیش از این در پرده‌فروشی کار می‌کردم و در همان زمان یاد گرفتم چگونه کامپیوتر خودرو را باز کنم.

وی افزود: یک بار دیگر نیز به دلیل سرقت کامپیوتر خودرو دستگیر شدم و چهار سال در زندان بودم؛ حدود شش ماه پس از آزادی دوباره برای تأمین هزینه مواد مخدر دست به سرقت زدم.

متهم درباره نحوه فروش اموال مسروقه نیز گفت: هر دستگاه کامپیوتر خودرو را حدود سه تا چهار میلیون تومان می‌فروختم.

وی ادامه داد: در چند سرقت همسرم را با خودم می‌بردم تا حضورمان در محل عادی به نظر برسد، اما در نهایت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدیم.