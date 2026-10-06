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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

زوج سارق ECU خودروهای ۲۰۶ در تهرانپارس دستگیر شدند

زوج سارق ECU خودروهای ۲۰۶ در تهرانپارس دستگیر شدند

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زوجی خبر داد که با شناسایی خودروهای ۲۰۶، اقدام به سرقت کامپیوتر خودرو می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امین‌الله بیرانوند اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان درباره سرقت ECU یا همان کامپیوتر خودروهای ۲۰۶ در محدوده تهرانپارس، تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان سرقت آغاز شد.

وی افزود: مأموران در جریان بررسی‌های تخصصی و با بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته موفق شدند سارق را شناسایی و در ادامه او و همسرش را دستگیر کنند.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بررسی‌های پلیسی نشان داد این زوج در برخی سرقت‌ها با یکدیگر همراه بوده‌اند و متهم پس از دستگیری به ده‌ها فقره سرقت کامپیوتر خودرو اعتراف کرد.

بیرانوند گفت: متهم در تحقیقات عنوان کرد که همسرش را هنگام سرقت همراه خود می‌برده تا حضور آنها در محل، عادی به نظر برسد و حساسیت شهروندان را برنینگیزد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات، مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد و به خرید کامپیوترهای سرقتی اعتراف کرد.

سارق: برای تأمین هزینه مواد دوباره سرقت کردم

این سارق که سابقه محکومیت به دلیل سرقت کامپیوتر خودرو را دارد، درباره نحوه ارتکاب سرقت گفت: پیش از این در پرده‌فروشی کار می‌کردم و در همان زمان یاد گرفتم چگونه کامپیوتر خودرو را باز کنم.

وی افزود: یک بار دیگر نیز به دلیل سرقت کامپیوتر خودرو دستگیر شدم و چهار سال در زندان بودم؛ حدود شش ماه پس از آزادی دوباره برای تأمین هزینه مواد مخدر دست به سرقت زدم.

متهم درباره نحوه فروش اموال مسروقه نیز گفت: هر دستگاه کامپیوتر خودرو را حدود سه تا چهار میلیون تومان می‌فروختم.

وی ادامه داد: در چند سرقت همسرم را با خودم می‌بردم تا حضورمان در محل عادی به نظر برسد، اما در نهایت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدیم.

کد مطلب 6969884
مهسا حيدری توچائی

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