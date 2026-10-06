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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

بازداشت زن فسایی به اتهام ارسال فیلم برای شبکه اینترنشنال

بازداشت زن فسایی به اتهام ارسال فیلم برای شبکه اینترنشنال

فسا- فردی که در شهرستان فسا که همزمان با برگزاری رژه جانفدایان اقدام به فیلمبرداری وارسال تصاویر این مراسم برای شبکه اینترنشنال کرده بود، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فردی که اقدام به تهیه و ارسال تصاویر رژه «اقتدار جانفدایان» شهرستان فسا برای یک شبکه ماهواره‌ای خارج از کشور کرده بود، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شد.

بر اساس این گزارش، این فرد که یک زن است، همزمان با برگزاری رژه «اقتدار جانفدایان» در شهرستان فسا اقدام به فیلمبرداری از این مراسم کرده و تصاویر تهیه‌شده را برای شبکه «اینترنشنال» ارسال کرده است.

این فرد پس از شناسایی در جریان رصدهای اطلاعاتی و امنیتی، با انجام اقدامات لازم دستگیر و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع مربوط شده است.

بر اساس این گزارش، تهیه و ارسال محتوا، گزارش یا اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور، در صورت انطباق با عناوین مجرمانه، می‌تواند منجر به تشکیل پرونده قضایی و پیگرد قانونی شود.

در همین راستا به شهروندان توصیه شده است از همکاری با رسانه‌هایی که فعالیت آنها مشمول عناوین مجرمانه است، خودداری کرده و اخبار و اطلاعات را از مسیرهای رسمی و قانونی دنبال کنند.

کد مطلب 6969636

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