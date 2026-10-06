دستگیری شکارچیان بز وحشی در کیامکی جلفا

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قوجائی روز سه شنبه گفت: این متخلفان که از شکارچیان سابقه‌دار منطقه محسوب می‌شوند، در محدوده دره‌دیز از توابع شهرستان جلفا، با هوشیاری محیط‌بانان و همکاری نیروی انتظامی شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه از این متخلفان لاشه یک رأس بز وحشی و ادوات شکار کشف و ضبط شده است افزود: پرونده این متهمان پس از تکمیل مستندات و صورت‌جلسه، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان ارجاع شده است.

قوجائی با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف زیست‌محیطی اعلام کرد: با توجه به سابقه‌دار بودن این افراد، پیگیری‌های لازم برای اعمال اشد مجازات قانونی در دستور کار اداره محیط زیست قرار دارد تا بازدارندگی لازم برای حفظ امنیت حیات‌وحش در این منطقه حساس ایجاد شود.

پناهگاه حیات‌وحش کیامکی با وسعت بیش از ۹۶ هزار هکتار، به دلیل دارا بودن تنوع زیستی بی‌نظیر و زیستگاه گونه‌های شاخصی همچون کل و بز، قوچ و میش ارمنی و پلنگ، یکی از حساس‌ترین مناطق حفاظت‌شده در شمال غرب کشور محسوب می‌شود.

غنای زیستی، این منطقه را همواره در معرض تهدید سودجویان و شکارچیان غیرمجاز قرار داده است و در سال‌های اخیر، اداره حفاظت محیط زیست جلفا با تقویت گشت‌های شبانه‌روزی و بهره‌گیری از تجهیزات پایش، برخوردهای قانونی با متخلفان را تشدید کرده است؛ با این حال، وسعت گسترده و توپوگرافی سخت‌گذر بودن منطقه، مقابله با شکارچیان سابقه‌دار را به یکی از چالش‌های اصلی محیط‌بانان تبدیل کرده است.

بز وحشی (کل و بز) به‌عنوان یک گونه کلیدی و شاخص در اکوسیستم پناهگاه حیات‌وحش کیامکی، نقشی حیاتی در حفظ توازن زیستی این منطقه ایفا می‌کند.

این گونه جانوری علاوه بر ارزش‌های ژنتیکی و تنوع زیستی، منبع اصلی غذایی برای گوشت‌خواران بزرگ و در رأس هرم غذایی همچون «پلنگ ایرانی» محسوب می‌شود؛ بنابراین بقای جمعیت بزهای وحشی به‌طور مستقیم با پایداری سایر گونه‌های جانوری و سلامت کلِ زنجیره حیات در این منطقه پیوند خورده است.