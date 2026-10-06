مازاد ۵۰ درصدی استان یزد در تولید شیر و مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، علی فاتحی‌نیا، ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت تب کریمه کنگو در استان اظهار کرد: حدود دو تا سه هفته است که بیماری تب کریمه کنگو در یزد فروکش کرده و در این مدت مورد جدیدی از بیماری گزارش نشده است، اما این به معنای پایان خطر نیست و با آغاز سال آینده و گرم شدن هوا، احتمال افزایش فعالیت انگل‌ها و بازگشت بیماری وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه یزد در مقطعی در شمار استان‌های پرخطر از نظر این بیماری قرار گرفته بود، افزود: در نشست‌های تخصصی نیز بر ضرورت پیشگیری و کنترل بیماری تأکید شده است، چراکه با رعایت چند اصل ساده بهداشتی می‌توان بخش قابل توجهی از موارد ابتلا را کاهش داد.

کشتار غیرمجاز؛ یکی از مسیرهای انتقال بیماری

مدیرکل دامپزشکی استان یزد با اشاره به فعالیت ۹ کشتارگاه صنعتی و سنتی دام در استان بیان کرد: گوشت استحصالی از کشتارگاه‌های مجاز پس از طی مراحل نظارت بهداشتی، دریافت مهر و برچسب دامپزشکی و رعایت فرآیندهای لازم، وارد چرخه مصرف می‌شود؛ بنابراین مردم نباید برای کشتار دام به شکل غیرمجاز اقدام کنند.

فاتحی‌نیا ادامه داد: تصور اینکه انتخاب دام توسط فرد، ذبح آن با دستکش یا ماسک و انتقال گوشت به منزل می‌تواند خطر ابتلا را از بین ببرد، درست نیست؛ زیرا فرد ممکن است هنگام ذبح، شست‌وشو یا قطعه‌کردن گوشت با ترشحات آلوده تماس پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: حتی در مواردی، افرادی بدون سابقه حضور در دامداری یا تماس مستقیم با دام، صرفاً در فرآیند قطعه‌کردن گوشت آلوده شده‌اند و یکی از موارد فوت‌شده نیز شرایطی مشابه داشت؛ بنابراین تماس با گوشت آلوده می‌تواند به اندازه تماس مستقیم با دام، خطرآفرین باشد.

گوشت باید ۲۴ ساعت در سردخانه بماند

مدیرکل دامپزشکی استان یزد با تأکید بر اینکه گوشت دام کشتارشده باید فرآیند قرنطینه سرد را طی کند، گفت: لاشه دام باید در سردخانه به مدت ۲۴ ساعت و در دمای صفر تا چهار درجه سانتی‌گراد نگهداری شود و پس از تأیید و ترخیص به چرخه مصرف برسد.

وی از مردم خواست هنگام خرید گوشت، به وجود مهر و برچسب دامپزشکی روی لاشه و فرآورده توجه کنند و افزود: در صورت مشاهده کشتار غیرمجاز یا عرضه گوشت فاقد مشخصات بهداشتی، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های دامپزشکی ۱۵۱۲ گزارش کنند تا بازرسان در محل حضور پیدا کنند.

فاتحی‌نیا همچنین از افزایش بازرسی‌های دامپزشکی در شیفت عصر و شب خبر داد و گفت: طی دو ماه گذشته با توجه به احتمال انجام کشتارهای غیرمجاز در ساعات شب، نظارت‌ها در این زمان افزایش یافته و موارد مشاهده‌شده نیز مورد پیگیری و برخورد قرار گرفته است.

مراجعه زودهنگام، شانس درمان را افزایش می‌دهد

وی درباره اهمیت مراجعه سریع افراد مشکوک به بیماری نیز اظهار کرد: اگر فرد در روزهای نخست بروز علائم، به‌ویژه روز اول یا دوم، به پزشک مراجعه کند، امکان تشخیص و آغاز درمان به‌موقع وجود دارد؛ اما تأخیر در مراجعه می‌تواند شرایط بیماری را بسیار خطرناک‌تر کند.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد افزود: در فرآیند تشخیص، پزشک درباره سابقه تماس فرد با دام، حضور در محل نگهداری یا کشتار دام و تماس با گوشت تازه و گرم سؤال می‌کند و در صورت وجود سابقه مشکوک، اقدامات تشخیصی و درمانی لازم را آغاز خواهد کرد.

فاتحی‌نیا با تأکید بر نقش آگاهی عمومی در کنترل بیماری گفت: بهترین راه مقابله با تب کریمه کنگو، علاوه بر اقدامات نظارتی، افزایش آگاهی مردم است؛ زیرا هرچه افراد با راه‌های انتقال بیماری و علائم آن آشناتر باشند، زودتر برای دریافت خدمات پزشکی مراجعه می‌کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۱ مورد ابتلا به تب کریمه کنگو در استان ثبت شده که یک مورد به فوت منجر شده است.

وی همچنین از نظارت بهداشتی بر کشتار ۲۷۷ هزار و ۲۸۵ رأس دام طی یک سال گذشته خبر داد و افزود: در این مدت ۱۶ هزار و ۱۶۸ کیلوگرم فرآورده و لاشه غیرقابل مصرف معدوم شده است.

فاتحی‌نیا ادامه داد: در یک سال گذشته نزدیک به ۱۵ میلیون قطعه مرغ در کشتارگاه‌های صنعتی استان کشتار شده که حدود ۳۳ هزار قطعه از آنها ضبط و معدوم شده است. همچنین نزدیک به سه میلیون قطعه بلدرچین، ۱۸۰ هزار قطعه بوقلمون و بیش از ۴۵ هزار قطعه مرغ تخم‌گذار در استان کشتار شده است.

وی افزود: در حوزه واکسیناسیون نیز بیش از ۵۶۰۰ قلاده سگ صاحب‌دار علیه هاری واکسینه شده‌اند و ۴۱۷ هزار رأس دام سبک علیه بیماری نشخوارکنندگان کوچک و بیش از ۱.۳ میلیون رأس دام سبک و سنگین علیه تب برفکی تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفته‌اند.