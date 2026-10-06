به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، محمدصادق صادقیان در نشست مشترک با بسیج مهندسین صنعت استان اظهار کرد: همکاری و هم‌افزایی میان مجموعه‌های تخصصی می‌تواند در شناسایی دقیق مسائل واحدهای صنعتی، بررسی علل رکود و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بازگشت واحدهای واجد شرایط به چرخه تولید مؤثر باشد.

وی افزود: ظرفیت کارشناسان و مهندسان متخصص بسیج مهندسین می‌تواند در کنار ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، به شناسایی بهتر مسائل و تسریع در فرآیند بررسی و پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی کمک کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد تصریح کرد: هدف از این همکاری، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل بخش تولید، شناسایی ظرفیت‌های مغفول صنعتی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت واحدهای دارای قابلیت به چرخه فعالیت است.

در این نشست، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک، نحوه شناسایی و پایش واحدهای راکد و نیمه‌فعال و چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی بسیج مهندسین در بررسی مسائل واحدهای صنعتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.