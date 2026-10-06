به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد، از وزش باد شدید تا خیلی شدید در بخش‌هایی از استان تهران از بعدازظهر چهارشنبه (۱۵ مهر) تا روز شنبه (۱۸ مهر) خبر داد.

بر اساس این هشدار، در نوار مرزی غربی و جنوبی و همچنین دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران، در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در نیمه غربی، جنوبی و تا حدی مناطق مرکزی استان و شهر تهران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی ساعات دور از انتظار نیست.

این شرایط جوی می‌تواند موجب سقوط برخی اجسام از ارتفاع و وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها شود.

سازمان هواشناسی همچنین نسبت به احتمال خیزش گردوخاک، کاهش موقت دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی استان و شهر تهران هشدار داده است. همچنین احتمال انتقال موقت گردوخاک از استان‌های همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی استان وجود دارد.

بر اساس این هشدار، در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده در نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود و در دامنه‌ها و ارتفاعات، به‌ویژه ارتفاعات بالادست، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد.

همچنین از جمعه شب (۱۷ مهر) تا یکشنبه (۱۹ مهر)، میانگین دمای هوا در سطح استان تهران بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد. در برخی ارتفاعات، به‌ویژه ارتفاعات بالادست، یخبندان شبانه موقت سطح زمین و احتمال رگبار برف در ارتفاعات بالادست و قله‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

سازمان هواشناسی در پی این شرایط جوی، نسبت به احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای و تردد در جاده‌های کوهستانی توصیه کرده و خواستار اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی شده است.

همچنین خودداری از استقرار در تأسیسات و مکان‌های مرتفع از جمله برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر، بالگرد و هواپیماهای سبک و عدم تردد و توقف در کنار درختان و سازه‌های ناتمام مورد تأکید قرار گرفته است.

بر اساس توصیه‌های سازمان هواشناسی، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متأثر از گردوخاک، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و ترجیحاً پرهیز از صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست نیز ضروری است.

محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی و همچنین حفاظت از تجهیزات حساس به دما در مناطق شمالی استان نیز از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده در این هشدار هواشناسی است.