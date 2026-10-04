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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

پایتخت در انتظار بارش‌های ناگهانی؛ رگبار و رعدوبرق تا پایان امشب

پایتخت در انتظار بارش‌های ناگهانی؛ رگبار و رعدوبرق تا پایان امشب

هواشناسی از وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در تهران تا اواخر وقت امروز خبر داد و اعلام کرد در مناطق مستعد احتمال تگرگ و در جنوب استان خیزش گردوخاک وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

امروز (یکشنبه، ۱۲ مهر) در مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات، در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید رخ می‌دهد که در مناطق جنوبی گاهی با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود.

همچنین تا اواخر وقت امروز در سطح استان، به‌ویژه مناطق شمالی و غربی، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ وجود دارد و در ارتفاعات بالادست نیز مه‌آلودگی مورد انتظار است.

کد مطلب 6967621
زهره آقاجانی

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