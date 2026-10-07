به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۱۵ مهر) بیشترین میزان بارندگی در استان‌های کردستان، شمال کرمانشاه، زنجان، گیلان، غرب مازندران و جنوب استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل رخ خواهد داد.

وی افزود: با توجه به شدت بارندگی‌ها در مناطق اعلام‌شده، کشاورزان برای برداشت محصولات، از جمله سیب و انگور، تعلل نکنند؛ زیرا احتمال تشدید بارش‌های رگباری و ایجاد آب‌گرفتگی و روان‌آب در برخی نقاط مانند بانه، مریوان، سروآباد، پاوه، تکاب، زرین‌آباد و سلطانیه وجود دارد.

اصغری بیان کرد: عشایر و دامداران نیز با توجه به شرایط جوی، از تردد و توقف در ارتفاعات، حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها احتیاط کنند.

وی یادآور شد: براساس الگوهای هواشناسی، موج بارش‌ها با کمی تأخیر می‌تواند به قزوین نیز برسد؛ بنابراین کشاورزان این استان نیز بهتر است کشمش‌های روی بارگاه را سریع‌تر جمع‌آوری کنند.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: در جنوب‌غرب کرمان، به‌ویژه حوالی رابر، بزنجان و بافت، در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد.

وی گفت: فعالیت سامانه‌های بارشی در مناطق اعلام‌شده، روز پنجشنبه (۱۶ مهر) نیز ادامه خواهد داشت، اما طی این روز کانون‌های اصلی بارش در استان‌های گیلان و مازندران خواهد بود.

اصغری در پایان درباره روند دمای هوا نیز خاطرنشان کرد: امروز هوا کمی گرم‌تر از روز گذشته است، اما از فردا روند خنک شدن هوا از سمت غرب کشور آغاز خواهد شد.