مناطق شمالی کشور از شنبه بارانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز جمعه در مناطقی از شمال غرب کشور، دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب، دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران و همچنین سواحل دریای خزر، در برخی ساعات رگبار پراکنده باران همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا شنبه با نفوذ جریانات خنک شمالی به سواحل دریای خزر، در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی بارش باران به شکل رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید آغاز خواهد شد و در این مناطق کاهش نسبی دما نیز رخ می‌دهد.

گودرزی ادامه داد: روز شنبه علاوه بر مناطق یادشده، بخش‌هایی از دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب کشور و ارتفاعات جنوب استان اصفهان، استان سمنان و شمال و غرب خراسان رضوی نیز شاهد رگبار پراکنده باران و وزش باد شدید خواهند بود. در مناطق مستعد، وزش باد می‌تواند با خیزش گردوخاک همراه شود.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت دریاها گفت: روزهای جمعه و شنبه، مناطق شرقی دریای عمان و بخش مرکزی خلیج فارس مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شوند. همچنین آب‌های دریای خزر در روزهای شنبه و یکشنبه مواج خواهند بود.

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: امروز در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد در پایتخت رخ می‌دهد و در ساعات شب نیز سرعت وزش باد در برخی مواقع افزایش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گودرزی بیشینه دمای امروز تهران را حدود ۲۸ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: دمای صبح امروز تهران به ۱۸ درجه سانتی‌گراد رسید که نسبت به روز گذشته سه درجه کاهش داشته است. همچنین پیش‌بینی می‌شود کمینه دمای تهران در روز آینده به حدود ۱۹ درجه سانتی‌گراد برسد.

وی در پایان تاکید کرد: شهرکرد با دمای ۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، خنک‌ترین مرکز استان کشور گزارش شده است و دشت نمدان در استان فارس با دمای ۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، خنک‌ترین منطقه کشور بوده است.