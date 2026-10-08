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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

هواشناسی ایران ۱۶ مهر؛ بارش در برخی مناطق کشور تداوم دارد

هواشناسی ایران ۱۶ مهر؛ بارش در برخی مناطق کشور تداوم دارد

کارشناس سازمان هواشناسی از تداوم بارش‌ها در برخی مناطق کشور تا اوایل هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت آب و هوای پنج روز پیش‌ رو، اظهار کرد: امروز و فردا در برخی نقاط استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، همچنین ارتفاعات استان‌های البرز و سمنان، در برخی ساعات بارندگی، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

وی افزود: در مناطق مستعد، احتمال وقوع گردوخاک نیز وجود دارد و بارش‌ها با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

به گفته گودرزی، طی سه روز آینده در ارتفاعات استان‌های کرمان و هرمزگان نیز بارش پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی درباره وضعیت جوی تهران نیز اضافه کرد: امروز بعدازظهر در استان تهران گاهی افزایش باد، بارش‌های بسیار پراکنده و احتمال گردوخاک در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود. بیشینه دمای هوای تهران امروز به ۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد

کد مطلب 6971672

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