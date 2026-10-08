هواشناسی ایران ۱۶ مهر؛ بارش در برخی مناطق کشور تداوم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت آب و هوای پنج روز پیش‌ رو، اظهار کرد: امروز و فردا در برخی نقاط استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، همچنین ارتفاعات استان‌های البرز و سمنان، در برخی ساعات بارندگی، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

وی افزود: در مناطق مستعد، احتمال وقوع گردوخاک نیز وجود دارد و بارش‌ها با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

به گفته گودرزی، طی سه روز آینده در ارتفاعات استان‌های کرمان و هرمزگان نیز بارش پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی درباره وضعیت جوی تهران نیز اضافه کرد: امروز بعدازظهر در استان تهران گاهی افزایش باد، بارش‌های بسیار پراکنده و احتمال گردوخاک در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود. بیشینه دمای هوای تهران امروز به ۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد