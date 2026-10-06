به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام ساتبا، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس این سازمان با اشاره به برنامه‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر نیازمند رفع برخی چالش‌ها و تأمین منابع ارزی است و در این مسیر، تنوع‌بخشی به سبد انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله توسعه نیروگاه‌های بادی دنبال می‌شود.

معاون وزیر نیرو افزود: احداث نیروگاه‌های بادی در شرق کشور ادامه دارد و با توجه به شرایط جوی و کاهش شدت وزش باد در هفته‌های آینده، انتظار می‌رود عملیات اجرایی این نیروگاه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به پذیره‌نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی «نور» گفت: پذیره‌نویسی این صندوق با توجه به ویژگی‌های آن و اطلاع‌رسانی انجام‌شده، در مدت کوتاهی تکمیل شد.

طرزطلب با تأکید بر ضرورت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و مقیاس کوچک ادامه داد: باید با انتقال اطلاعات صحیح، زمینه توسعه این نیروگاه‌ها در میان مردم و آگاهی از مزایای آنها فراهم شود.

رئیس ساتبا همچنین از اجرای طرح تعویض کولرهای گازی پنجره‌ای فرسوده در استان‌های جنوبی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ هزار دستگاه کولر گازی در این مناطق تعویض شده و تمامی کولرهای گازی پنجره‌ای جزیره هرمز نیز جایگزین شده‌اند.

وی درباره تأمین مالی این طرح توضیح داد: سرمایه‌گذاری مورد نیاز از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود و بازگشت هزینه سرمایه‌گذاری از محل صرفه‌جویی ایجادشده و در قالب گواهی صرفه‌جویی انرژی صورت می‌گیرد؛ بنابراین هزینه سرمایه‌گذاری مستقیماً به مردم تحمیل نمی‌شود.

شایان ذکر است، در نشستی تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان صداوسیما با هدف توسعه فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، ترویج نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و مقیاس کوچک و بهینه‌سازی مصرف انرژی به امضای رؤسای دو سازمان رسید.