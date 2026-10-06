واژگونی پراید در محور اراک–خمین ۵ مصدوم بر جای گذاشت

ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی گزارش تلفنی به سامانه ۱۱۵ در ساعت ۲۰ و ۴۰ دقیقه شامگاه امشب سه‌شنبه مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور اراک–خمین، نرسیده به روستای جمالکه، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس گیلی و شهیدان عطیفه به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی افزود: این حادثه ۵ مصدوم بر جای گذاشت که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، ۴ نفر از مصدومان با دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان حضرت ولیعصر(ع) اراک منتقل شدند.

نظری ادامه داد: یک مصدوم دیگر نیز به صورت سرپایی از خدمات فوریت های پزشکی بهره مند شد.