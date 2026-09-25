سه سانحه تصادف در محورهای مرکزی ۱۲ مصدوم و ۲ فوتی برجای گذاشت

ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر،با بیان اینکه سه سانحه تصادف شامگاه جمعه در محورهای استان مرکزی، ۱۲ مصدوم و ۲ فوتی برجای گذاشت، اظهار کرد: در پی وقوع حادثه نخست در محور دلیجان به اصفهان، یک دستگاه خودروی رانا در محدوده دوربرگردان رحمت‌آباد دچار واژگونی شد.

وی افزود: در این حادثه، یک مرد ۷۱ ساله بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد و مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان امام صادق(ع) دلیجان منتقل شد.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: حادثه دوم در محور آشتیان، تصادف میان یک دستگاه خودروی تیبا و سمند در مسیر تاج‌آباد به حاتم‌آباد رخ داد.

نظری افزود: بر اساس گزارش اورژانس،یک زن ۵۹ ساله بر اثر شدت جراحات در محل حادثه جان باخت همچنین دو مصدوم این حادثه پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی به بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان منتقل شدند

وی با اشاره به وقوع سومین سانحه تصادف در جاده‌های استان مرکزی گفت: در حادثه‌ای دیگر، برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور توره به اراک، نرسیده به منطقه مهاجران، منجر به مصدومیت ۶ نفر شد.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی بیان کرد: آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس روناس، توره و مهاجران بلافاصله به محل اعزام شده و تمامی مصدومان را پس از اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان حضرت ولیعصر(ع) اراک منتقل کردند.