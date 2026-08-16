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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

واژگونی خودرو در جاده شازند یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی خودرو در جاده شازند یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت

شازند- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: واژگونی خودرو در محور شازند، یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی گزارش تلفنی ساعت ۱۷ امروز شنبه، واژگونی خودروی پرشیا به سامانه ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان، در محور اسکان به گاوگدار شهرستان شازند، بلافاصله دو تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی از پایگاه‌های اورژانس مهاجران و توره به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک نفر از مصدومین به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: پنج مصدوم پس از انجام اقدامات اورژانس های پزشکی توسط کارشناسان اورژانس، به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6918549

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