واژگونی سمند در شهر مهاجران یک کشته و پنج مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران‌نژاد اظهار کرد: در پی گزارش تلفنی ساعت ۲۱ امشب شنبه، به سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه سواری سمند در شهر مهاجران، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهر مهاجران، روناس و توره به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به واژگونی سمند در شهر مهاجران ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، پنج مصدوم این حادثه را به مراکز درمانی منتقل کردند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: متاسفانه یک دختر ۲۴ ساله بر اثر شدت جراحات وارده، در صحنه این حادثه جان خود را از دست داد