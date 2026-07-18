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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۰

واژگونی سمند در شهر مهاجران یک کشته و پنج مصدوم برجای گذاشت

واژگونی سمند در شهر مهاجران یک کشته و پنج مصدوم برجای گذاشت

اراک - رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: واژگونی یک خودرو سمند در شهر مهاجران یک کشته و پنج مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران‌نژاد اظهار کرد: در پی گزارش تلفنی ساعت ۲۱ امشب شنبه، به سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه سواری سمند در شهر مهاجران، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شهر مهاجران، روناس و توره به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به واژگونی سمند در شهر مهاجران ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، پنج مصدوم این حادثه را به مراکز درمانی منتقل کردند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: متاسفانه یک دختر ۲۴ ساله بر اثر شدت جراحات وارده، در صحنه این حادثه جان خود را از دست داد

کد مطلب 6892060

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