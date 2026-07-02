بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش تلفنی در ساعت ۱۶ امروز پنجشنبه به سامانه اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور سلفچگان به دلیجان، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس دلیجان به محل حادثه اعزام شد.

وی بیان کرد: این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشت که یک نفر پس از دریافت خدمات فوریت پزشکی در محل، به صورت سرپایی درمان و سه مصدوم دیگر نیز پس از دریافت اقدامات اورژانس های پزشکی به بیمارستان امام صادق(ع) دلیجان منتقل شدند.

ایران نژاد بیان کرد: همچنین در پی گزارش تلفنی ساعت ۱۴ و ۵۷ دقیقه امروز پنجشنبه به سامانه اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور فراهان، ابتدای روستای برزآباد، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ فرمهین به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه، یک خانم ۳۰ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست داد و یک مرد ۲۶ ساله پس از دریافت اقدامات فوریت پزشکی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک منتقل شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: ساعت ۱۱ و ۳۶ دقیقه نیز ، گزارش واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در خیابان کارگر شهرستان دلیجان به سامانه ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی اعلام شد.

وی با بیان اینکه در پی اعلام این گزارش، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس دلیجان به محل حادثه اعزام شد، گفت: متاسفانه علیرغم تلاش کارشناسان اورژانس جهت احیای مصدوم این حادثه، این عملیات ناموفق بود و راکب این موتورسیکلت بدلیل شدت جراحات وارده، فوت شد.