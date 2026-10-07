به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پاکستانی داون نوشت: مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی عربستان، پاکستان و ترکیه روز دوشنبه در ریاض برای بررسی مسیر پیش‌رو دیدار کردند. اگرچه جزئیات این نشست منتشر نشده است، سه متحد دفاعی توافق کردند نیروها را مطابق قوانین ملی کشورهای عضو، به‌سرعت در عربستان مستقر کنند. اعضای ائتلاف دفاعی مکه همچنین حملات علیه عربستان را محکوم کردند.

از دیدگاه پاکستان، امید می‌رود این تحولات صرفاً نشان‌دهنده تعهد این کشور به دفاع از عربستان در برابر حمله خارجی باشد. ورود پاکستان، ترکیه یا هر بازیگر خارجی دیگری به جنگ علیه یمن اقدامی نادرست خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، پاکستان دهه‌ها روابط دفاعی با عربستان داشته و توافق جدید نیز در واقع تحکیم همین روابط است. دفاع از شهرهای مقدس نیز موضوعی حساس است و پاکستان در گذشته برای حفاظت از این مناطق نیرو اعزام کرده است؛ اما کشیده شدن اسلام‌آباد به جنگ یمن مسئله‌ای کاملاً متفاوت است.

در سال ۲۰۱۵ نیز ریاض فشار قابل‌توجهی بر پاکستان وارد کرد تا این کشور در عملیات نظامی علیه انصارالله مشارکت کند، اما پارلمان پاکستان با تصمیمی هوشمندانه از ورود به چنین اقدامی خودداری کرد. به نوشته داون، اکنون نیز همان دوراندیشی لازم است و پاکستان باید ضمن حفظ روابط عمیق خود با عربستان و تلاش برای محافظت از این کشور در برابر حمله خارجی، از اعزام نیروی زمینی خودداری کند.

درگیری‌ها در یمن تشدید شده است و در شرایط کنونی چشم‌انداز برقراری آتش‌بس دور از دسترس به نظر می‌رسد. این جنگ از سال ۲۰۱۵ ادامه دارد و حملات خارجی پیشین، از جمله حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، نیز نتوانسته است انصارالله و مبارزان یمنی را از میدان خارج کند.

داون هشدار داد برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی جدید در یمن و همچنین جلوگیری از گسترش جنگ در سراسر منطقه باید هرچه سریع‌تر به درگیری‌ها پایان داده شود. کشورهایی مانند عمان که با یمن و عربستان کانال‌های ارتباطی دارند، می‌توانند در این زمینه نقش میانجی ایفا کنند.