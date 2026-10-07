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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

روزنامه پاکستانی:

اسلام‌آباد از ورود به جنگ یمن و اعزام نیروی زمینی خودداری کند

اسلام‌آباد از ورود به جنگ یمن و اعزام نیروی زمینی خودداری کند

روزنامه پاکستانی «داون» با اشاره به توافق اخیر پاکستان، عربستان و ترکیه برای استقرار سریع نیرو در عربستان، از اسلام‌آباد خواست از ورود به جنگ یمن خودداری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پاکستانی داون نوشت: مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی عربستان، پاکستان و ترکیه روز دوشنبه در ریاض برای بررسی مسیر پیش‌رو دیدار کردند. اگرچه جزئیات این نشست منتشر نشده است، سه متحد دفاعی توافق کردند نیروها را مطابق قوانین ملی کشورهای عضو، به‌سرعت در عربستان مستقر کنند. اعضای ائتلاف دفاعی مکه همچنین حملات علیه عربستان را محکوم کردند.

از دیدگاه پاکستان، امید می‌رود این تحولات صرفاً نشان‌دهنده تعهد این کشور به دفاع از عربستان در برابر حمله خارجی باشد. ورود پاکستان، ترکیه یا هر بازیگر خارجی دیگری به جنگ علیه یمن اقدامی نادرست خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، پاکستان دهه‌ها روابط دفاعی با عربستان داشته و توافق جدید نیز در واقع تحکیم همین روابط است. دفاع از شهرهای مقدس نیز موضوعی حساس است و پاکستان در گذشته برای حفاظت از این مناطق نیرو اعزام کرده است؛ اما کشیده شدن اسلام‌آباد به جنگ یمن مسئله‌ای کاملاً متفاوت است.

در سال ۲۰۱۵ نیز ریاض فشار قابل‌توجهی بر پاکستان وارد کرد تا این کشور در عملیات نظامی علیه انصارالله مشارکت کند، اما پارلمان پاکستان با تصمیمی هوشمندانه از ورود به چنین اقدامی خودداری کرد. به نوشته داون، اکنون نیز همان دوراندیشی لازم است و پاکستان باید ضمن حفظ روابط عمیق خود با عربستان و تلاش برای محافظت از این کشور در برابر حمله خارجی، از اعزام نیروی زمینی خودداری کند.

درگیری‌ها در یمن تشدید شده است و در شرایط کنونی چشم‌انداز برقراری آتش‌بس دور از دسترس به نظر می‌رسد. این جنگ از سال ۲۰۱۵ ادامه دارد و حملات خارجی پیشین، از جمله حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، نیز نتوانسته است انصارالله و مبارزان یمنی را از میدان خارج کند.

داون هشدار داد برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی جدید در یمن و همچنین جلوگیری از گسترش جنگ در سراسر منطقه باید هرچه سریع‌تر به درگیری‌ها پایان داده شود. کشورهایی مانند عمان که با یمن و عربستان کانال‌های ارتباطی دارند، می‌توانند در این زمینه نقش میانجی ایفا کنند.

کد مطلب 6970819

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    نظرات

    • میرنقی IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      11 11
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      درواقع‌ اتحاد پاکستان و ترکیه‌ و عربستان‌ وامریکاواسرائیل‌ برعلیه‌ یمن‌ است‌ اینجاست‌ که‌ ماهیت‌ واقعی پاکستان و ترکیه‌ آشکارمی‌ شود
    • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      7 12
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      خدا کنه پاکستان وارد نشه و مسلمون کشی نکنه
    • علی IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      10 7
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      پاکستان سیاست منافعی و پولی را دنبال میکند و کاری به مسلمانی و ظالم مظلوم ندارد و گرنه در جنگ علیه اسراییل به نفع مسلمانان فلسطین و غزه حرکتی انجام میداد.
    • ترک اوغلی IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      9 3
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      عربستان خانه دوم مقامات پاکستانی در روزهای مبادا (تبعید گاه) علی الخصوص برادران،(شریف) بوده و حالا با نام اسلامی به جنگ مسلمانان برود.زورشان به یهودیان نمی رسد(کافرانی چون.ادوغان.شریف.بن سامان بی شرف)
    • علی صالح IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
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      هرگونه همکاری هر کشور مسلمان در برابر کشور دیگری که مسلمان باشد..برادرکشی محسوب و از خاعنان به اسلام و دین محسوب و در طول تاریخ بد نام خواهند ماند..
    • علی صالح IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
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      اینجاست که ماهیت کثیف ترکیه و پاکستان مشخص میشود..انها برادر کشی را میطلبند بخاطر پول...وگر نه چرا در طول تاریخ اسراییل شوم حتی یک پاره سنگ بطرف اسراییل پرتاب نکردند...ننگتان باد..ادعای مسلمان بودنتان بر دنیای اسلام مشهود است....ننگ بر شما

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