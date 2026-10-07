به گزارش خبرگزاری مهر، دو مقام مسئول روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز اعلام کردند ترکیه حمایت‌های عمدتاً دفاعی و فنی را برای کمک به عربستان در مقابله با جنبش انصارالله یمن ارسال می‌کند.

یک مقام ترکیه‌ای که خواست نامش فاش نشود، گفت حمایت مورد انتظار ترکیه محدود به تجهیزات نظامی، تبادل گزارش اطلاعاتی و سامانه‌های تسلیحاتی است و تاکنون هیچ شکل دیگری از استقرار نیرو در چارچوب این ائتلاف انجام نشده است.

مقام‌های مسئول گفتند حمایت ترکیه از عربستان، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، در حال حاضر عمدتاً در چارچوبی دوجانبه ارائه خواهد شد، چرا که پارلمان ترکیه هنوز توافق دفاعی مشترک مکه را به‌طور رسمی تصویب نکرده است.

به گفته آنها، حجم و ماهیت این حمایت پس از تصویب توافق افزایش خواهد یافت.

یک مقام آمریکایی آگاه که به نامش اشاره نشده نیز در این باره گفت ترکیه تاکنون تصمیم گرفته است قابلیت‌هایی را که عموماً ماهیت دفاعی دارند، از جمله حمایت از برنامه‌ریزی راهبردی و کمک‌های لجستیکی ارسال کند.

این مقام افزود کمک‌های ترکیه شامل اپراتورهای پهپاد، ارتقای اقدامات دفاعی و همچنین اطلاعات، نظارت و شناسایی خواهد بود.

از سوی دیگر، «عمر چیلیک»، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز شامگاه چهارشنبه گفت انتظار می‌رود توافق مکه «طی چند روز آینده» برای تصویب به پارلمان ارائه شود و افزود اقدامات بعدی پس از آن مشخص خواهد شد.

مقام‌های پاکستانی و منطقه‌ای نیز اعلام کردند ترکیه و اسلام‌آباد تجهیزاتی نظامی در اختیار عربستان قرار داده‌اند که این کشور از آنها در یمن استفاده می‌کند.

رویترز در پایان نوشت: این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ترکیه، عضو ناتو و پاکستان متعهد شدند در چارچوب توافق مکه که اخیراً میان سه کشور منعقد شده است، به تعهدات دفاعی مشترک خود پایبند باشند.