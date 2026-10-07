به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پیش بینی کرد که اگر دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور کنترل مجلس را به دست آورند فورا برای استیضاح دونالد ترامپ اقدام خواهند کرد.

وی در مصاحبه‌ ای با اسکات جنینگز، کارشناس و تحلیلگر حامی ترامپ گفت: این امر قطعی است؛ احتمالا در همان روز اول یا روز دوم اتفاق می افتد. به یاد داشته باشید که آن‌ها پیش ‌تر در همین دوره کنگره طرح استیضاح را ارائه کردند و بی‌صبرانه مشتاق انجام آن هستند.

نظرسنجی‌ ها نشان می‌ دهد که سیاست ‌های ترامپ، حتی در میان بسیاری از جمهوری‌ خواهان محبوبیت چندانی ندارد. بسیاری از لیبرال‌ها خواهان برکناری او هستند، اما بسیاری دیگر از دموکرات‌ها نگرانند که طرح موضوع استیضاح تنها باعث تحریک رأی‌دهندگان جمهوری‌خواهی شود که در غیر این صورت ممکن بود در انتخابات میان ‌دوره‌ای شرکت نکنند.

این شرایط وضعیتی پرمخاطره و حساس برای حکیم جفریز رهبر اقلیت مجلس نمایندگان و تیم او ایجاد کرده است.