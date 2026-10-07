اردبیل- مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به میزان بارندگی استان، اظهار کرد: پیرو اطلاع رسانی قبلی از عصر دیروز با فعالیت سامانه بارشی در استان رگبار باران و رعدوبرق سراسر استان را در بر گرفت.

وی افزود: بیشترین بارندگی با ۲۸ میلی‌متر از ایستگاه کوهستانی آلوارس در شهرستان سرعین گزارش شد. همچنین در بین مراکز شهرستان‌ها نیز مشکین‌شهر با ۲۱ میلی‌متر رکورددار بارندگی‌های ۲۴ ساعت اخیر در استان بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: طی مدت مذکور در شهر اردبیل حدود ۱۲، نمین ۱۸ و در نیر ،خلخل و سرعین حدود ۱۲ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسید.

کوهی گفت: همچنین در پانزدهمین روز از فصل پاییز باتوجه به کاهش دما در ارتفاعات قله سبلان و کوه‌های اطراف آن سفید پوش شد.