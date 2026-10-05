به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «من کبوترم» ساخته آرمان قلی‌پور دشتکی هنرمند فیلم‌ساز چهارمحال و بختیاری در بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی مستند فلاهرتینا روسیه، 2 جایزه بزرگ بهترین فیلم و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را به دست آورد.

بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی مستند فلاهرتینا از سوم تا نهم مهر 1405 در شهر پرم روسیه برگزار شد که در پایان این جشنواره، مستند «من کبوترم» ساخته آرمان قلی‌پور دشتکی هنرمند فیلم‌ساز استان توانست با اختلاف بسیار در صدر آثار شرکت‌کننده در این جشنواره قرار گیرد و 2 جایزه بزرگ بهترین فیلم جشنواره و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را به خود اختصاص دهد.

نماینده هیات داوران این رویداد بین‌المللی در آیین پایانی جشنواره فلاهرتینا با بیان اینکه مستند «من کبوترم» از نظر ایده، فیلم‌نامه و کارگردانی بسیار خالص و روشن است، آن را شایسته کسب بالاترین امتیاز دانست.

همچنین در بیانیه هیات داوران جشنواره فلاهرتینا، مستند من کبوترم اثری قدرتمند، مستقل و ماندگار خوانده شد و در ادامه، آن را اثری پیونده دهنده میان فضا و زمان بیان کرد که زندگی یکجانشینی را در برابر زندگی کوچ‌نشینی قرار می‌دهد.

همچنین آرمان قلی‌پور هنرمند فیلم‌ساز چهارمحال و بختیاری هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره نخستین نمایش بین‌المللی مستند من کبوترم در جشنواره فلاهرتینا 2026 و واکنش تماشاگران این رویداد نوشت: برای من بسیار ارزشمند بود که داستان یک زن قهرمان بختیاری از کوهستان‌های جنوب غربی ایران توانست در نقطه‌ای دیگر از جهان با احساسات و خاطرات انسان‌هایی از فرهنگی متفاوت پیوند برقرار کند.

وی در بخش دیگری از پیام خود افزود: شاید یکی از زیباترین توانایی‌های سینما این است که بتواند مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را پشت سر بگذارد و انسان‌ها را به وسیله احساسات مشترک به هم نزدیک کند.

قلی‌پور با بیان اینکه جایزه جشنواره بین‌المللی مستند فلاهرتینا را به خاله کبوتر، قهرمان فیلم «من کبوترم» تقدیم می‌کند، یادآور شد: این جایزه تقدیم به تمام مادران سرزمینم می‌شود، زنانی که بی‌صدا قهرمان زندگی خود و خانواده‌هایشان هستند.

مستند «من کبوترم» داستان زنی ۶۸ ساله را روایت می‌کند که در کوهستان‌های ایران متولد و بزرگ شده و پس از ترک زندگی عشایری، تلاش می‌کند با زندگی شهری سازگار شود. میل او برای بازگشت به کوهستان، محور روایتی درباره هویت، زندگی و پیوند عمیق انسان با طبیعت شکل می‌دهد.

گفتنی است، آرمان قلی‌پور هنرمند فیلم‌ساز چهارمحال و بختیاری تاکنون با ساخت مستندهایی همچون «امید من»، «گُنج»، «استشهادی برای خانعلی»، «آنسوی حصار»، «کاپیتان22»، «تنها میان سنگ‌ها»، «آرمتی»، «فرزندان خونیار»، «چامون»، «زری»، «یک قایق روی دریا» و «جشن سیاه» توانسته‌ است جوایز متعددی از جشنواره‌های معتبر ملی و بین‌المللی به دست آورد.

عنوان بهترین مستند کوتاه بخش بین‌الملل شانزدهمین جشنواره بین‌المللی مستند ایران (سینماحقیقت)، بهترین مستند چهل و یکمین جشنواره VGIK مسکو، بهترین مستند هفدهمین جشنواره مستند Volgograd روسیه، جایزه ویژه زنان هفتادمین جشنواره ترنتو ایتالیا، جایزه بهترین فیلمنامه چهلمین جشنواره تورلو اسپانیا، منتخب بخش رقابتی کوتاه سیزدهمین جشنواره DMZ کره جنوبی و منتخب چهل و یکمین جشنواره Torelloاسپانیا بخشی از افتخارات این فیلم‌ساز اهل چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.