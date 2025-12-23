اکران ۱۲ فیلم منتخب جشنواره «سینماحقیقت» در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره «سینما حقیقت» همواره از تجربه‌های نو و خلاقانه استقبال کرده و حامی استعدادهای تازه و آثاری فراتر از چارچوب‌های از پیش طراحی شده است. این جشنواره با هدف حمایت از سینمای مستند خلاق، تقویت گفتگوی فرهنگی و توسعه ظرفیت‌های تولید، نمایش و نقد فیلم مستند، میزبان آثار مستندسازان ایرانی و بین‌المللی در قالب بخش‌های رقابتی و غیررقابتی برگزار می‌شود.

اختتامیه نوزدهمین جشنواره فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» در آذرماه سال جاری برگزار و از صاحبان آثار برتر در بخش‌های مختلف تجلیل شد و اینک در روزهای ۷ و ۸ دی ماه و در دو سانس ۱۶ و ۱۸, ۱۲ فیلم کوتاه، نیمه بلند و بلند این جشنواره در بیرجند به نمایش گذاشته می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام شده در سانس ۱۶، هفت دی ماه فیلم‌های نیمه بلند کوروش، سپرده سپه‌ی، دیوار بلوط، فرهاد ورهرام، و فیلم‌های کوتاه دخترک، فرزاد رضایی، فصل انگور، ابراهیم حصاری و آخرین کلک عباس رفیعی و ساعت ۱۶ هم فیلم مستند بلند رؤیای ناتمام، سارا طالبیان و فیلم کوتاه موسیلی، الهه اذکاری در سالن گلبانگ بیرجند به نمایش در می‌آید.

در روز دوم نمایش فیلم‌های نوزدهمین جشنواره بین‌المللی مستند ایران «سینما حقیقت» در بیرجند هم سانس ۱۶ فیلم بلند بال‌های آواز خوان، همین خالدی و فیلم کوتاه جایی برای ایستادن، آرمان قلی پور و در سانس ۱۸ این جشنواره هم

فیلم‌های بلند کابوک، جعفر صادقی و در معرکه، وحید فرجی و همچنین فیلم کوتاه صغری رئیس، سید صادق کاظمی به نمایش در می‌آید.